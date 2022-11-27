PATRİK HAZRETLERİ BEYKOZ KİLİSESİNİN YILLIK KUTLAMALARINA RİYASET ETTİ

Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi’nin yıllık kutlamaları, 26 Kasım 2022, Cumartesi, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşti.

Törenlerde, Rahip Kasbar Garabedyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Husik Hergelyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Nerses Ayvazyan hazır bulundular. Varujan Mağakyan başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu üyeleri inananları ağırladılar.

Surp Badarak’ı Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan sundu, kutsal sofraya Diyakos Vahram Lüleciyan, astdiyakoslar Hagop Sarafyan, Karekin Barsamyan ve Kıdemli Okuyucu Harutyun Özçelik hizmet ederken, ilahiler, Kd Peder Dırtad Uzunyan yönetiminde din adamları ve okuyucular tarafından seslendirildiler.

Surp Badarak sonunda vaaz veren Patrik Hazretleri, sözlerine Beykoz Kilisesi’nde S. Badarak sunuluyor olmasından dolayı Tanrı’ya hamt ederek başladı. Beykoz kilisemizin şenlenmesi için inananlarla ve din görevlileriyle Beykoz’a geldiklerini belirten Ruhani Önderimiz, bu vesileyle Varujan Mağakyan’ın başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu üyelerini takdir etti. Onlar, İstanbul’un uzak köşesindeki bu kilisenin bekası için her zaman hizmete devam etmekteydiler. Bu vesileyle, Patrik Hazretleri yöneticilere başarılar diledi.

Patrik Hazretleri, daha sonra S. Nigoğayos Yortusu’na değindi ve azizin yaşamı hakkında bilgi verdi. S. Nigoğayos büyük bir servete sahip olmasına rağmen Tanrı yolunu seçmiş ve sessiz bir şekilde halkına maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktaydı. Azizin, S. Asdvadzadzin’den sonra en çok yaygınlaşan aziz olduğunu belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinde azizin ismine ithaf edilen kiliseler inşa edildiğini hatırlattı. İstanbul’da da bu azize ithaf edilen iki kiliseden birisi Beykoz’da bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri, sözlerine devam ederken, Aziz Nigoğayos’un çocuklara dağıttığı hediyelerle onları sevindirmesine değindi. Bu misyon bize bir milletin bekası için çocukların ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Çocuklarımızın ilim öğrenirken kilisemizi ve kilisemizin kutsallığını da bilmelerinin önemini vurgularken, kilise korolarımızın okul sıralarından çocuklarla dolu olmasının kilisemizin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Surp Badarak sonrasında kilisenin merhum ruhanileri, kurucuları, hizmetkârları, cemaati, kilisenin günümüz hayırseverlerinin merhum aile fertleri, “Hokehankisd” dualarıyla anıldılar.

Dini tören sonrasında kilisede hazır bulunanlar, sevgi sofrasında bir araya geldiler. Kilise Vakfı Yönetim Kurulu adına Varujan Mağakyan, kendilerini yalnız bırakmayan ve kilisedeki törene katılan, başta Kadasetli Patrik Hazretleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad