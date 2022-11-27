Narlıkapı’da Altın Liste kazandı

Ermeni toplumu, bu pazar altı vakfın yeni yönetim kurullarını belirlemek için sandığa gitti. Toplam 2.477 seçmen oy kullandı. Beş vakıfta tek liste ile seçime gidildi, sadece Narlıkapı’da iki liste yarıştı. Narlıkapı’da seçimi Altın (Sarı) liste kazandı.

İŞHAN ERDİNÇ-MİRAN MANUKYAN

Bugün (27 Kasım Pazar) 2. Bölge’de yer alan Samatya (okul ve kilise), Narlıkapı (kilise), Eyüp Surp Asdvadzadzin (kilise), Yenikapı (kilise), Kumkapı dışı (kilise) ve Topkapı (okul ve kilise) vakıflarının yeni yönetim kurulları belli oldu. Toplam 2.477 seçmen oy kullandı. Samatya’da 1.002, Feriköy’de 1.117 seçmen oy kullandı.

Seçimlerde sadece Narlıkapı için iki liste yarıştı, diğer vakıflar tek liste ile seçime gitti.

Narlıkapı’da seçimi Altın (Sarı) liste kazandı.

Oy dağılımı şöyle oldu:

Altın Liste 1.417 oy

Mavi Liste. 997

Listeler ve adaylar şöyle.

Narlıkapı Surp Hovhannes

Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisesi yönetimine ‘Altın’ ile ‘Mavi’ listeler aday oldu. Mevcut başkan Vazken Vartanoğlu, seçimlerde yer almadı.

Altın Liste’de Herman Gürciyan, Avedis Andonoğlu, Avedis Yılmaz, Yaşar Kaynak, Tanya Demirci, Sarkis Yıldırım, Anna Demircioğlu, Maryam Delikahya, Hilda Demirci, Ohannes Muratyan, Hayguhi Kızılkaya, Garabet Keyişoğlu, Harun Özçelik ve Horsi Bozoğlanoğlu yer aldı.

Mavi Liste’de ise Mayram Keçeci, Talin Pehlivan, Viyolet Bıçakçı, Dikranuhi Demirci, İlda Saykı, Arman Akkuş, Hovsep Yılmaz, Mıgırdiç Donukök, Minas Dolaş, Misak Arık, Murat Bakırcı, Murat Köse, Harutyun Algan ve Taner Camgöz vardı.

Samatya Surp Kevork

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı için tek liste vardı. Mevcut Başkan Yesayi Demir, seçimde aday olmadı.

Yeni yönetim kurulunda mevcut yönetimden Haçik Özdemir, Siragan Selviler ve Nuran Davulciyan var.

Listede yer alan diğer isimler şunlar:

Belinda Özçelik, Linda Öğrünç, Talar Ustaoğlu, Liana Benli, Arman Togaç, Şahin Tokatlıoğlu, Alattin Algan ve Garabet Yontan.

Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos

Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos Kilisesi Vakfı’nda da tek liste var. Beyaz Liste adıyla seçime giren ve mevcut başkan Hayrettin Karaman’ın yer aldığı listede Aram Demirci, Aram Ferahyan, Gazaros Arman Akçelyan, Haçik İngilizoğlu, Jilber Kap, Karin Kutlu, Karin Suna, Murat Dağ, Nazlı Danacıoğlu ve Sesilya Delgi yer alıyor.

Eyüp Surp Asdvadzadzin

Eyüp Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı için tek liste hazırlandı. Mevcut Başkan Arto Arman, aday olmadı. Listede yer alan isimler şunlar:

Aret Papazyan, Sarven Dursun, Sevan Çoturoğlu, Arman Sarıganyan, Anuş Karmen Sar, Talar Çınar, Sayat Muratoğlu, Kirkor Bağa, Alen Palancı, Mircan Aba ve Sezar Merdin.

Topkapı Surp Nigoğayos

Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi Vakfı için de tek liste hazırlandı. Mevcut başkan Şant Çakmakçıyan bölge uygulaması nedeniyle aday olamadı. Mevcut yönetim kurulundan Nurhan Sucuyan, Markrit Nalbantkazaroğlu ve Nıvart Nafiye Barın’ın yer aldığı listede Alen Taşçıyan, Ari Arzuman, Hilda Boz, Kris Ürgüplüoğlu, Nadin Vanlıoğlu Taş, Özcan Nişan, Peru Şila Muratoğlu Boşnakyan, Sarkis Murat Sarıçoban, Sarven Sıradağ, Suzan Kızılkaya ve Şarlot Bercuhi Sarıçoban yer alıyor.

Kumkapı dışı Surp Harutyun

Kumkapı dışı Surp Harutyun Kilisesi vakıf yönetimi için de tek liste var. Mevcut Başkan Aruş Taş, seçimlerde aday olmadı. Listede şu isimler yer alıyor:

Nazlı Danacıoğlu, Raffi Gobel, Arif Kaplan, Kığan Ülütaş, Arman Ükelge, Burhan Ülütaş, Aksel Alacahan, Murat Kır, Hayriye Kap, Elis Ülütaş ve Jermin Benlioğlu



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27846/narlikapi-da-altin-liste-kazandi