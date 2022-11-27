Hatay’da Başkan Savaş İskenderunlularla buluştu

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş İskenderunlu hemşehrileriyle bir araya geldi.

HATAY (İGFA) – Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam eden Savaş, İskenderun Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek oda yönetiminin taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin devamında İskenderun Ortodoks Vakfı üyeleri ile bir araya gelen Savaş, Hristiyan hemşerileri ile hasbihal ederek Hatay’ın kardeşliği ve bütünlüğünü korumak adına gayretlerine devam edeceğinin altını çizdi.

SAVAŞ: BİZ BÜTÜN RENKLERİMİZLE HATAY’IZ

Ziyarette birlik beraberlik mesajlarına yer veren Savaş, “Hristiyan kardeşlerimizin sevgi ve saygı çerçevesinde ülkemize müthiş katkıları var. Teşekkür ediyorum ve içten gelerek iyi ki varsınız diyorum. Hatay sizlerle daha güzel ve sizlerle daha yaşanabilir bir şehir. Biz bütün renklerimizle Hatay’ız ve böyle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerine Dumlupınar Mahalle sakinleri ile devam eden Başkan Savaş, mahallede büyük sevgi seli ve alkışlarla karşılandı.

Ziyarette mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinlemek adına bir araya geldiğine dikkat çeken Savaş, sorunların çözümüne yönelik Hatay’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve ülke gündemini değerlendirdi.

Gün sonunda Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’nin (AKAD) nazik davetine katılan Savaş, konuşmasında birlik beraberliğe dayalı önemli mesajlar verdi. AKAD tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesinde konuşma yapan Savaş, “Hatay farklı etnik köken ve kültürleri barındıran bir şehir. Bu birlikteliği sürdürmek adına var gücümüzle hareket ederek Hatay’daki barışı devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Hep birlikte Türk bayrağı gölgesi altında yaşamaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

https://www.yeniufuk.com.tr/hatay-da-baskan-savas-iskenderunlularla-bulustu-61260-haber/