Rusya ve Azerbaycan Liderleri Arasında Karabağ Krizi Çözümüne Yönelik Görüşme Yapıldı

TASS haber ajansı, Kremlin’in açıklaması bu telefon görüşmesinde, anlaşmaların uygulanması hususunda tarafların ( Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan)Güney Kafkasya bölgesinde ulaşım ve iktisadi ilişkilerin yeniden başlaması için eylemde bulunması gerekliliğine vurgu yaptı.

Putin, ülkesinin nihai ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını sağlamak için her türlü eyleme hazır olduğunu bildirdi.

İlham Aliyev Bakü’de düzenlediği basın toplantısında Ermenistan’ın Brüksel barış toplantısına ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılması şartıyla kabul ettiğini bunun da görüşmelerin yapılmayacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Birkaç ay önce 7 Ekim’de Alyev ve Paşinyan’ın Brüksel’de barış görüşmelerinin yapılması kararlaştırılmıştı. Bakü yönetimi Paris yönetiminin objektif davranmadığıı ve Ermenistan ana taraf tuttuğunu söyledi. Kafkasya bölgesindeki gerilimde Avrupa’nın arabuluculuğuna sıcak bakmayan Moskova bu rapora dayanarak barış görüşmeleri için ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

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IRNA