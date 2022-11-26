Altı vakıfta seçim için yeniden sandık başına

20 Kasım Pazar günü sandık başına giderek 10 vakfın yeni yönetim kurullarını belirleyen Ermeni toplumu, 27 Kasım’da bu kez altı vakfın yeni yönetim kurullarını belirlemek için sandığa gidiyor.

27 Kasım Pazar günü 2. Bölge’de yer alan Samatya (okul ve kilise), Narlıkapı (kilise), Eyüp Surp Asdvadzadzin (kilise), Yenikapı (kilise), Kumkapı dışı (kilise) ve Topkapı (okul ve kilise) vakıflarının yeni yönetim kurulları belli olacak. Sandıklar, Feriköy Merametçiyan, Samatya Sahakyan ve Şişli Karagözyan okulları ile Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi salonuna kurulacak. Oy verme işlemi 09:00’da başlayacak, 17:00’de sona erecek.

Seçimlerde sadece Narlıkapı için iki liste yarışacak, diğer vakıflar tek liste ile seçime gidiyor. Listeler ve adaylar şöyle.

Narlıkapı Surp Hovhannes

Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisesi yönetimine ‘Altın’ ile ‘Mavi’ listeler aday oldu. Mevcut başkan Vazken Vartanoğlu, seçimlerde yer almayacak.

Altın Liste’de Herman Gürciyan, Avedis Andonoğlu, Avedis Yılmaz, Yaşar Kaynak, Tanya Demirci, Sarkis Yıldırım, Anna Demircioğlu, Maryam Delikahya, Hilda Demirci, Ohannes Muratyan, Hayguhi Kızılkaya, Garabet Keyişoğlu, Harun Özçelik ve Horsi Bozoğlanoğlu yer alıyor.

Mavi Liste’de ise Mayram Keçeci, Talin Pehlivan, Viyolet Bıçakçı, Dikranuhi Demirci, İlda Saykı, Arman Akkuş, Hovsep Yılmaz, Mıgırdiç Donukök, Minas Dolaş, Misak Arık, Murat Bakırcı, Murat Köse, Harutyun Algan ve Taner Camgöz bulunuyor.

Samatya Surp Kevork

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı için tek liste bulunuyor. Mevcut Başkan Yesayi Demir, seçimde aday olmayacak.

Yeni yönetim kurulunda mevcut yönetimden Haçik Özdemir, Siragan Selviler ve Nuran Davulciyan olacak.

Listede yer alan diğer isimler şunlar:

Belinda Özçelik, Linda Öğrünç, Talar Ustaoğlu, Liana Benli, Arman Togaç, Şahin Tokatlıoğlu, Alattin Algan ve Garabet Yontan.

Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos

Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos Kilisesi Vakfı’nda da tek liste var. Beyaz Liste adıyla seçime giren ve mevcut başkan Hayrettin Karaman’ın yer aldığı listede Aram Demirci, Aram Ferahyan, Gazaros Arman Akçelyan, Haçik İngilizoğlu, Jilber Kap, Karin Kutlu, Karin Suna, Murat Dağ, Nazlı Danacıoğlu ve Sesilya Delgi yer alıyor.

Eyüp Surp Asdvadzadzin

Eyüp Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı için tek liste hazırlandı. Mevcut Başkan Arto Arman, aday olmayacak. Listede yer alan isimler şunlar:

Aret Papazyan, Sarven Dursun, Sevan Çoturoğlu, Arman Sarıganyan, Anuş Karmen Sar, Talar Çınar, Sayat Muratoğlu, Kirkor Bağa, Alen Palancı, Mircan Aba ve Sezar Merdin.

Topkapı Surp Nigoğayos

Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi Vakfı için de tek liste hazırlandı. Mevcut başkan Şant Çakmakçıyan bölge uygulaması nedeniyle aday olamıyor. Mevcut yönetim kurulundan Nurhan Sucuyan, Markrit Nalbantkazaroğlu ve Nıvart Nafiye Barın’ın yer aldığı listede Alen Taşçıyan, Ari Arzuman, Hilda Boz, Kris Ürgüplüoğlu, Nadin Vanlıoğlu Taş, Özcan Nişan, Peru Şila Muratoğlu Boşnakyan, Sarkis Murat Sarıçoban, Sarven Sıradağ, Suzan Kızılkaya ve Şarlot Bercuhi Sarıçoban yer alıyor.

Kumkapı dışı Surp Harutyun

Kumkapı dışı Surp Harutyun Kilisesi vakıf yönetimi için de tek liste var. Mevcut Başkan Aruş Taş, seçimlerde aday olmayacak. Listede şu isimler yer alıyor:

Nazlı Danacıoğlu, Raffi Gobel, Arif Kaplan, Kığan Ülütaş, Arman Ükelge, Burhan Ülütaş, Aksel Alacahan, Murat Kır, Hayriye Kap, Elis Ülütaş ve Jermin Benlioğlu

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27846/alti-vakifta-secim-icin-yeniden-sandik-basina