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2000’lere damga vuran ünlü şarkıcı Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören bir daha baktı 

2022-11-26

Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalarda yer edinen Ermeni asıllı şarkıcı Rober Hatemo, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde 47 yaşındaolan ünlü şarkıcıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2000’lerin başında seslendirdiği şarkılarla fırtınalar estiren romantik prens Rober Hatemo yıllara meydan okuyor.

Ermeni asıllı bir ailenin oğlu olan ünlü şarkıcı, Çanakkale’de dünyaya geldi.

2000'lerin esmer prensi Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören bir daha baktı

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü ‘Esmer’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Rober Hatemo, özellikle Beyaz ve Sen şarkısıyla milyonların hislerine tercüman olmuştu.

2000'lerin esmer prensi Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören bir daha baktı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Müzik kariyerini sürdüren Rober Hatemo, sosyal medyada epey aktif. 

Bir döneme damga vuran Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören 'yok artık' dedi

47 yaşındaki şarkıcının son halini görenler ”Zaman senin için durmuş” ve ”Hala 20’li yaşlarında görünüyor” gibi yorumlarda bulundu.

Bir döneme damga vuran Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören 'yok artık' dedi

Henüz 24 yaşındayken tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim olan Rober Hatemo, halen birçok şehirde konser veriyor.

Bir döneme damga vuran Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören 'yok artık' dedi

Daha önce hiçbir evlilik gerçekleştirmeyen Rober Hatemo, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ”Evlenmeye hazırım” demişti.

Bir döneme damga vuran Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören 'yok artık' dedi

20 YAŞINDA SÜNNET OLMUŞTU

Rober Hatemo, 1994 yılında Adana’da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ”Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimiz birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir” itirafıyla çok konuşulmuştu.

Bir döneme damga vuran Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören 'yok artık' dedi

https://www.mynet.com/2000-lere-damga-vuran-unlu-sarkici-rober-hatemo-son-haliyle-agizlari-acik-birakti-goren-bir-daha-bakti-432008-mymagazin

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