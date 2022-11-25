Strasbourg Belediye Binası üzerinde Ermeni halkıyla dayanışma işareti olarak Ermenistan bayrağı dalgalanacak

Fransa’nın Strasbourg şehrinde belediye binasının üzerinde Ermenistan’a destek amacıyla Ermeni üç renkli bayrağı dikildi. “Ermenistan Avrupa Konseyi’nde” Facebook sayfasından bununla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Bugünden itibaren Strasbourg Belediye Binası’nda Ermenistan ve Ermeni halkıyla dayanışmanın bir işareti olarak Ermenistan bayrağı dalgalanacak” ifadeleri yer aldı.

Bu sembolik adım, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik askeri saldırısını açıkça kınayan, barışın tesisi için çağrıda bulunan ve dost Ermenistan’a destek sağlayan Strasbourg belediye meclisinin 7 Kasım’da oybirliğiyle kabul ettiği kararla hayata geçirildi.

24 Kasım’da düzenlenen bayrak törenine Ermenistan’ın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arman Khachatryan, Strasbourg Belediye Başkanı Zhan Barseghyan, Kent Konseyi üyesi, Ermenistan’a destek tasarısını hazırlaya Pierre Yakubovich katıldılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/25/Strasbourg-Belediye-Fransa-Ermenistan-bayrak/240240