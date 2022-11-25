Paşinyan: Putin ile yaptığımız müzakerelerde olumlu sinyaller aldık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yer almış olan kabine toplantısında Horadiz-Meghri-Ordubad-Sadarak-Yeraskh demiryolunun restorasyon çalışmalarına başlamak için ciddi bir fırsat olabileceğini duyurdu.

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 23 Kasım’da Yerevan’da gerçekleştiridği müzakereler sırasında Putin’den olumlu sinyaller aldığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, “Daha önceki acı tecrübeleri göz önünde bulundurarak şimdi bilgileri paylaşmak ama tüm bunların hala teyit edilmesi ve kaydedilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ancak finansal imkanlar sorunu yaşamayacağımız iyi bir şey.” dedi.

23 Kasım’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın başkanlığında Yerevan’da KGAÖ zirvesi gerçekleşti. Zirvede Ermenistan, KGAÖ bildirgesini ve Azerbaycan’ın saldırganlığı ile ilgili olarak Ermenistan’a yardım sağlanmasına ilişkin karar taslağını imzalamayı reddetmişti. Ermenistan kararını bu belgelerin eksikliğiyle gerekçelendirmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu