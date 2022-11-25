Katolik Kilisesi’nde yumuşama tartışması

Papa’nın dünya çapında açtığı istişare süreci Katolikler arasında kadın rahiplerin önemli görevlere gelmesi, eşcinsellik, doğum kontrolü ve rahip evliliği gibi konuları tartışmaya açtı. Bir yanda reformcular, diğer yanda muhafazakarlar var. Son sözü Papa söyleyecek.

Tony Barber / Financial Times Amerikalı rahip ve yazar Andrew Greeley bir zamanlar şöyle yazmıştı: “Katolik’in zıddı Protestan değildir, mezhepçidir.” Ancak tıpkı Batı’daki seküler siyasetin birbirine şüpheyle bakan muhafazakar ve liberallerın savaş alanına dönüşmesi gibi Greeley’in dini görüş farklılıklarına saygı çağrısı da Katolik Kilisesi’nin hakimiyetini ele geçirmeye…

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https://gazeteoksijen.com/financial-times/katolik-kilisesinde-yumusama-tartismasi-165548