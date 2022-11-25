Havalimanları uluslarası konseyi: “400 milyon dolarla Ermenistan havacılık kapasitesini ikiye katlayabilir”

Avrupa Havalimanları Bölgesi Uluslararası Konseyi (ACI EUROPE) Genel Müdürü Olivier Yankovets, Ermenistan Hükümetini Yerevan-Zvartnots havaalanının planlanan genişletilmesini onaylamaya çağırdı.

Yankovets’e göre, Ermenistan’ın yakında AB’nin Avrupa Ortak Havacılık Bölgesi’ne dahil edilmesi de dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda talebin daha da artmasına katkıda bulunacak sağlam temeller var.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ermeni havacılığının ilerleme zamanı. Ülkenin hava bağlantısını daha da geliştirme ve çeşitlendirme potansiyeli var. Ancak bu potansiyeli hayata geçirebilmek için daha fazla altyapı kapasitesine ve bunun için Zvartnots havaalanının genişletilmesine ihtiyaç var.

Havalimanının hem yolcu hem de kargo kapasitesini iki katına çıkarmak için 400 milyon avroluk yatırım yapılmaya hazır. Bu projenin daha fazla ertelenmesi, yalnızca ülkenin ve ekonominin gelişimini yavaşlatacaktır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/25/Ermenistan-havac%C4%B1l%C4%B1k/240265