Ekümenik Patrik Bartholomeos’tan, Ukraynalılara Yardım￼￼

Ekümenik Patrik Bartholomeos, saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden veya evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar için yardım elini uzattı.

Dnipro’da bir insani yardım merkezini organize eden ve aktif olarak yöneten Donetsk Metropolü Sergius’un çabalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Metropol Sergius, zor bir dönemde Ukraynalılara maddi ve manevi destek sunan Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederek, ‘‘Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifanyus aracılığıyla ülke içinde yerinden edilmiş ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım için yürekten teşekkür ederiz. Ekümenik Patrik, Ukraynalıları sıkıntılı bir dönemde desteklemeye ve sevgisini göstermeye devam ediyor. Tanrı iyi işlerinden dolayı onları bereketlesin’’ dedi. (Ortodoxtimes)

https://haber.sat7turk.com/ekumenik-patrik-bartholomeostan-ukraynalilara-yardim/