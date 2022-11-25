Alevileş(tiril)miş Ermeniler’in tarihi: “Biz İsa’ya tabiyiz, Ali’ye de mecbur”

“Bu kitabın ufuk açıcı bir özelliği var. O da soykırımları ‘sadece devlet yapmaz, toplumlar da dahil olur’ perspektifi”

72 Ermeni ve 12 Alevi ile yapılan görüşmelerden oluşan sözlü tarih çalışması, “Alevileş(tiril)miş Ermeniler” ismiyle kitaplaştırıldı. Kitabın yazarı Kazım Gündoğan, kitaba alt başlığını veren Sıtkı Sonar’ın öyküsünü anlatırken kullandığı “Biz İsa’ya tabiyiz ama Hz. Ali’ye de mecburuz” sözünün kitabın özeti olduğunu ifade etti.

2011’de başlayıp çeşitli nedenlerle aksayan ve sonunda Avrupa’da tamamlanan çalışmanın isminde yer alan “Alevileş(tiril)miş” kavramına dikkat çeken Gündoğan, “Alevileş(tiril)miş kavramının iki şeyi ifade ettiğini söyleyebilrim; ‘Alevileş(tiril)miş’te zor vardır, ‘Alevileşmiş’de ise mecbur olma ve dahil olma durumu vardır. İki kelimenin arasındaki fark çok önemli” dedi.

Kitabın hazırlanma sürecini, bu süreçte tanık olduğu şeyleri ve dinlediği hikayeleri anlatan Gündoğan, “Bu kitabın ufuk açıcı bir özelliği var. O da soykırımları ‘sadece devlet yapmaz toplumlar da dahil olur’ perspektifi… Bu sürecin daha sonra nasıl devam ettiğini ve sosyo kültürel yaşamda nasıl gerçekleşmiş olduğunu anlamak için konuşanlara sadece mikrofon uzattık” diye konuştu. Kitabın amacının yüzleşmeye hizmet etmek olduğunu dile getiren Gündoğan “Devletler siyasi olarak demokratikleşmeli toplumlar ise kültürel olarak demokratikleşmeli” yorumunu yaptı.

Peki, Ermeniler neden “Biz İsa’ya Tabiyiz Ali’ye Mecburuz” diyor?

Kendilerini nasıl tanımlıyorlar?

Ermeni-Alevi olmaya zorlananlar ile buna mecbur bırakılanlar arasında nasıl bir fark var?

Geçmişi nasıl anlatıyorlar?

Alevileş(tiril)miş Ermeniler kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı

Yazar Kazım Gündoğan, “Alevileştirilmiş Ermeniler” kitabını, Candan Yıldız’a anlattı.

T24