Putin, KGAÖ’yü Dağlık Karabağ’ın çözümüne dikkat etmeye çağırdı

RIA Novosti’nin aktardığı bilgilere göre, Yerevan’da gerçekleşen KGAÖ zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin KGAÖ’yü Dağlık Karabağ’ın çözümüne dikkat etmeye çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı’na göre Dağlık Karabağ ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

Putin, KGAÖ üye devletlerinin liderlerinin video kameralar olmadan kapalı kapılar ardında konuşacağını da sözlerine ekledi.

Ayrıca zirveye katılanları Ukrayna’daki durum hakkında bilgilendireceğini söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/24/Putin-KGAÖ-Dağlık-Karabağ/240200