Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması hakkında ne konuştu?

Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması hakkında ne konuştu?

Ria Novosti’nin bildirdiğine göre Yerevan’da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üye devletlerin cumhurbaşkanlarının dikkatini Dağlık Karabağ ihtilafına kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğine çekti.

Putin “Bu konuda daha önce konuşan meslektaşlarıma ve Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katılıyorum. Elbette bunlar dikkatimizi gerektiren akut sorunlar” dedi.

Vladimir Putin’e göre, Ekim ayı sonunda Soçi’de Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri arasında varılan anlaşmalar “temel konularda gelecekteki uzlaşmalar için iyi bir temel oluşturdu”.

Putin “Yalnızca sınır belirleme, ulaşım bağlantılarının açılması ve insani konulardaki bu (daha önce varılan) anlaşmaları tutarlı bir şekilde yerine getirerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde çözülmesini sağlayabiliriz. Bunun sonunda Yerevan ile Bakü arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu