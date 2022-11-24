Paşinyan, KGAÖ Konseyi’nin mevcut belgesini imzalamayı reddetti

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin oturumu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın başkanlığında Yerevan’da gerçekleştirildi.
Önce devlet liderlerinin karşılama töreni düzenlendi, fotoğraflar çektirdiler ardından da Ermenistan, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan liderleri gündemde yer alan konuları görüştü.
Görüşmenin ardından üzerinde anlaşmaya varılan belgeler imzalanmak üzere sunuldu. Başbakan Paşinyan, belgelerden ikisinin imzalanmadığını kaydetti. Son haline getirilerek imzaya sunulması planlanmaktadır.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/24/Paşinyan-KGAÖ-Konseyi-Ermenistan/240176
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