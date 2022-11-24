Kremlin Sözcüsü: “Ermenistan KGAÖ üyesi olmaya devam edecek”

Rusya Devlet Başkanı’nın basın sözcüsü Dmitry Peskov “Tabii ki, her şey üzerinde anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen Ermenistan KGAÖ’de kalacak.” ifadelerini kullandı.

KGAÖ’nün talep görmeye devam ettiğini kaydetti.

Peskov sözlerine şöyle devam etti:

“KGAÖ zirvesinde Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki barışı koruma görevlilerinin görev süresi konusuna değinildi. Rusya, Ermenistan-Azerbaycan çözüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve her iki ülkeye de yardım etmeye devam edecek.”

Kremlin Sözcüsü’ne göre kimse Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasını bir tarihle tarihlendirmeye çalışmıyor, asıl mesele imzalanması.

Peskov, “Ülkelerin bir barış anlaşması üzerinde anlaşmaları önemlidir, herkes birbiriyle rekabet etmeden bunun için çaba sarf etmelidir.” dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu