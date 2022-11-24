İran’ın Azerbaycan’a askeri müdahalede bulunması pek olası değil

Azerbaycan uzmanı Taron Hovhannisyan news.am’e verdiği demeçte “Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkiler, her şeyden önce, neredeyse askeri ilişkilere paralel olarak derinleşen ekonomik ilişkiler olmak üzere, birçok düzeyde oldukça derindir.” dile getirdi.

“Bugün İsrail, Azerbaycan’dan yaklaşık bir milyar dolarlık petrol ithal ediyor. İsrail, 2006 yılında Bakü-Ceyhan petrol boru hattının işletmeye alınmasından sonra Azerbaycan’dan büyük miktarlarda petrol ithal etmeye başladı. Bu ülkeler arasındaki ticaret cirosunun yüzde 99’u petrol ithalatı. Azerbaycan, İsrail’in petrol ihtiyacının yüzde 30-40’ını karşılıyor. Bu siyasi ilişkiler açısından da önemli bir faktördür.

Azerbaycan-İsrail ilişkilerinde sırada her zaman var olan İran faktörü var. İsrail her zaman Azerbaycan’ı İran’a karşı en azından propaganda ve diğer eylemleri gerçekleştirme platformlarından biri olarak hayal etti. Örneğin 2011 yılında Hazar Denizi kıyısında Hazar Denizi’nde Azerbaycan’ın sınır muhafız servisi tarafından kullanılan İsrail lisanslı savaş gemilerinin monte edildiği bir üs kuruldu.” ifadelerini kullandı.

İran-Azerbaycan ilişkilerine değinen Taron Hovhannisyan, son 2-3 ayda bu ülkeler arasındaki mevcut tüm kırmızı çizgilerin ihlal edildiğinin göze çarptığını söyledi.

Azerbaycan uzmanına göre İran bölgede sabırlı bir politika izliyor ve kısa vadede Azerbaycan’a askeri operasyon düzenleme ihtimalleri çok düşük.

Ermenistan Kamu Radyosu