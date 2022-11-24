Hindistan Ermeni Silahlı kuvvetlerini eğitebilir

Hindistan’lı askeri uzman Kapil Komiredi, gelişen Ermenistan-Hindistan askeri-siyasi ilişkileri ve silah satış anlaşmaları hakkında konuştu. Komiredi, Ermenistan’a yardım etmekten, onu silahlandırmaktan ve Türkiye-Azerbaycan ittifakına karşı Ermenistan’ı desteklemekten söz etti.

Comiredi, Ermenistan’ın savunma ihtiyaçları için Hindistan ile giderek daha fazla işbirliği yaptığını kaydetti.

Komiredi’ye göre Hindistan, Ermenistan’ın silahlı kuvvetlerini de eğitebilir. Resmi Delhi ayrıca Ankara, Bakü ve İslamabad’a Hindistan’ın bölgesel güvenlikle yakından ilgilendiğini göstermek için Yerevan’a üst düzey bir heyet gönderebilir.

Sonunda Comiredi şunları kaydetti: “Batı’nın Ermenistan’ı Azerbaycan saldırganlığına kurban etme kararı, her şeyden ayrı olarak, iki nedenden dolayı aptallıktır. Birincisi, Azerbaycan Avrupa’nın talebinin küçük bir kısmını bile karşılayacak doğal kaynaklara sahip değildir. İkincisi, ileride Azerbaycan’ın Avrupa’ya arzını sğlaması gereken gazın dörtte biri aslında Rusya’ya ait.”

Ermenistan Kamu Radyosu