İranlı büyükelçi: Hiçbir devletin Syunik bölgesine yönelik iddiaları olmamalı

Ermenistan Cumhuriyeti Başsavcısı Anna Vardapetyan, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Anna Vardapetyan, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki zengin diplomatik ilişkiler deneyimine dayalı mevcut işbirliğini çok takdir etti ve her iki tarafın etkin çalışmasına dayalı olarak bunun genişleyip yeni bir nitelik kazanacağına dair güvence verdi.

Büyükelçi, görüşme fırsatı verdiği için Ermenistan Başsavcısına teşekkür etti ve İran ile Ermenistan arasındaki 3000 yıllık güçlü tarihi ve kültürel bağların, ilişkilerin her yönde gelişmesi için iyi bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Bu bağlamda Büyükelçi Zohuri, komşu ülke Ermenistan ile ilişkilerin karşılıklılığı iki ülke liderlikleri tarafından da teyit edilen İran için bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Zohuri, Ermenistan’ın Syunik bölgesinin İran için önemini bir kez daha teyit etti ve hiçbir devletin bölgeye yönelik herhangi bir iddia sahibi olmaması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu