Ermenistan Dışişleri’nden Aliyev’e yalanlama: Frankofoni önergesi sunulduğu şekliyle kabul edildi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, Azatutyun’a verdiği demeçte “Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Uluslararası Frankofoni Örgütü’nde hafta sonu kabul edilen Ermenistan’la dayanışmayı ifade eden karar taslağından Azerbaycan karşıtı maddelerin çıkarıldığı yönündeki sözleri doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “Bütün bu belgeler bakanlar konferansında sunulduğu gibi kuruluş tarafından da kabul edildi, yani proje zirve tarafından tamamen kabul edildi. Azerbaycan gerçekten istediğini elde etmiş olsaydı ve her şey istenilen senaryoya göre gitseydi, kendilerinden bu kadar sürekli açıklamalar gelmezdi.” dedi.

“Azatutyun”, yarın resmen yayınlanacak olan “Kriz durumlarının aşılması ve barışın güçlendirilmesi üzerine” karar taslağına ulaştı. Hunanyan, bu belgenin zirvede kabul edildiğini doğruladı.

Maddelerden biri ile örgütün 50’den fazla ülkesi üye Ermenistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade ederken, son dönemde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan ve bunun sonucunda uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve insancıl hukuk ihlalleri başta olmak üzere endişelerini dile getiriyor.

Kabul edilen önergede örgüt, ateşkese sıkı sıkıya uyulması, çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ihtilafına barışçıl ve adil bir çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşıladılar.

Azatututyn’un elindeki taslağa göre Arnavutluk, Romanya ve Moldova’nın Ermenistan-Azerbaycan ve Karabağ ihtilaflarına ilişkin hususlarda çekinceleri bulunuyordu.

Hunanyan’a göre bu ülkeler lafzın kabul edilmesini engellemeye çalıştılar ama sonunda karar taslakta sunulduğu şekliyle kabul edildi. Çekinceleri olan ülkeler, Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre gitmedikleri bir veto sürecini başlatabilirler.

Hunanyan, “Arnavutluk, Romanya ve Moldova’nın desteğiyle bu noktaları yeniden tartışmaya açmaya çalıştı ancak Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın liderliğindeki çalışmalar ve genel olarak Frankofoni’de Ermenistan’a yönelik dayanışma , bu tartışmanın gerçekleşmemesine yol açtı. Başka bir deyişle Azerbaycan’ın etkisi altında bu girişimi gerçekleştiren ülkeler istediklerini elde edemediler” dile getirdi.

Yerevan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün Azerbaycan tarafından ihlal edildiğine dair ifadelere yer vermeye çalıştı mı?

Metinde böyle doğrudan bir hüküm olmadığını vurgulayan Vahan Hunanyan’a göre bu ifadelerle belge Yerevan’ı tatmin ediyor.

‘Bu Ermenistan’a ne veriyor?’ sorusuna ise sözcü şöyle cevap verdi: “Bu, hem önerge hem de bildirge uluslararası toplumun Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl, müzakere yoluyla çözümü konusundaki tutumunu açıkça ifade etmesi anlamında çok önemliydi. Ermenistan ile dayanışma Diplomatik anlamda Ermenistan’a destektir.”

Ermenistan Kamu Radyosu