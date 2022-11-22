Yunanistan Korint şehri, Şuşi ile işbirliği yapmayacak!

Yunanistan’ın Korinthos Belediye Başkanı Vassilos Nanopoulos, kentinin artık Şuşi ile işbirliği yapmayacağını açıkladı. Ermenilere duyduğu saygıyla bu kararı açıkladı.

Korinthos Belediye Başkanı’nın Yunanistan Ermeni Ulusal Komitesi üyelerine yazdığı mektupta “Korint belediye meclisinde Şuşi ile işbirliği anlaşmasını kesinlikle imzalamayacağım, hatta tartışmayacağım. Şuşi iki yıl önce Ermeniler tarafından yönetilmekten vazgeçti. Şuşi Belediyesi ile işbirliği anlaşmasını iptal edeceğim. Ermeniler ve Rumlar arasındaki dostluk ve anlayış bağları sarsılmaz ve kardeş Ermeni halkına karşı en iyi duygularımı koruyorum.” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu