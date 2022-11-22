İran Enerji Bakanı: İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında elektrik değişimi yakında başlayacak

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Uluslararası Elektrik Sanayii Fuarı’nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran ile Rusya elektrik şebekelerinin senkronize edildiğine işaretle, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın elektrik şebekelerinin senkronize edilmesi için teknik girişimlerin yakında hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Mehrabiyan, İran’ın elektrik sektörünün eşsiz kazanımlara imza attığını, fuarda bazı kazanımların ilk kez sergilendiğini söyledi.

Uluslararası Elektrik Sanayii Fuarı’na İran’dan 350 firma ve başka ülkelerden 22 firma temsilcileri katılmakta.

Ermenistan Kamu Radyosu