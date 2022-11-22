Fransız Büyükelçisi’nden İskenderun Ortodoks Kilisesi’ne Ziyaret￼￼

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla geldiği Hatay’da İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ni de ziyaret etti. Büyükelçi Magro kilisenin Vakıf Yönetimi, pederler ve cemaat üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Bazı ziyaretler ve inceleme kapsamında Hatay’da bulunan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İskenderun’da Ortodoks Kilisesini de ziyaret etti. İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve Yönetimi ile cemaat üyeleri tarafından karşılanan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ilk olarak kiliseyi gezdi.

İskenderun’daki faal kiliseler ve bölgedeki Ortodoks cemaati hakkında Büyükelçi Magro’ya bilgiler aktaran Vakıf Başkanı Teymur, kentte Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi, Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi, Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi ve Mor Pavlos Süryani Katolik Kilisesi olmak üzere aktif 6 kilisenin olduğunu ve 700’e yakın Ortodoks ailenin yaşadığını söyledi. Teymur Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinin tarihinden de kısaca bahsetti.

Edindiği bilgilerin kıymetli olduğuna işaret eden Büyükelçi Herve Magro içinde bulunduğu tarihi kilisenin korunmasının da bir o kadar önemli olduğunun altını çizdi ve kilisenin mimarisine hayran kaldığını da kaydetti.

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’nun inceleme ziyareti sırasında, Vakıf Başkan Can Teymur ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra kilise Pederleri Dimitri Yıldırım, Yusuf Nicholas Papasoğlu ve bazı cemaat üyeleri de hazır bulundular.

Kilise ziyaretinin ardından kilisenin salonunda ceviz tatlısı, patlıcan tatlısı, turunç tatlısı, kabak tatlısı, cevizli sucuk ve baklava gibi bölgeye özgü ikramların tadına da bakan Büyükelçi Magro, Hatay’ın her yönden çok zengin bir il olduğuna vurgu yaptı.

Karşılıklı samimi bir sohbet ortamında devam eden ziyaret sonunda toplu fotoğrafla, gerçekleşen nezaket ziyareti ölümsüzleştirildi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/fransiz-buyukelcisinden-iskenderun-ortodoks-kilisesine-ziyaret/