Ermenistan ekonomisi yüzde 14,8 büyüdü

Ermenistan Başbakanalığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir önceki çeyrekte 1 trilyon 898 milyar 881 milyon dram (483 milyon 9979926) olan Ermenistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), 2022’nin üçüncü çeyreğinde 2 trilyon 379 milyar 317 milyon AMD oldu.

Açıklamada “bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre Ermenistan’da GSYİH %14,8 arttı.

2022’nin üçüncü çeyreğinde Ermenistan’da kişi başına düşen GSYİH 802 bin 116 dram, önceki çeyrekte – 641 bin 146 dram oldu.” ifade edildi.

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Ermenistan Kamu Radyosu