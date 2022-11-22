Başrahip Tatul Anuşyan anıldı￼

Başrahip Tatul Anuşyan aramızdan ayrılışının birinci yılında kabri başında anıldı.

Başrahip Anuşyan, 20 Kasım Pazar günü Şişli Ermeni mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Başrahip Anuşyan yakalandığı hastalıkla uzun süre mücadele ettikten sonra geçen yıl aramızdan ayrılmıştı.

Patrik Maşalyan’ın riyaset ettiği törene Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Hovagim Seropyan, Rahip Kasbar Garabedyan, pederler, merhumun ailesi ve Ermeni toplumunda kalabalık bir topluluk katıldı.

İlahiler Feriköy Kilisesi Vartanants Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

Kilise geleneklerine göre edilen duaların sonunda mezar mezar Kutsal Haç işareti ile ve dualarla sembolik olarak mühürlendi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27808/basrahip-tatul-anusyan-anildi