Antakyalı ve Samandağlı Çocuklar Buluştu￼￼

Hatay’da iki kardeş kilise olan Antakya Ortodoks Kilisesi ile Samandağ Ortodoks Kilisesi’nin ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocukları, Samandağ Kilisesi yöneticileri ve pederlerinin misafiri oldular. Antakya Kilisesi heyetinin Samandağ Kilisesine yapmış oldukları ziyaret oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Her iki yöre kilisenin çocukları hep birlikte yemek yediler, gezdiler ve doyasıya oyunlar oynadılar.

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesinin organizasyonu ile 5-13 Yaş Grubu çocuklara Samandağ Gezisi tertip edildi. Hem Antakya hem de Samandağ Kilisesine bağlı çocuklar, buluştukları Samandağ’da oldukça güzel vakitler geçirdiler.

Gezi programı çerçevesinde çocuklar ve beraberindeki aile büyükleri önce Samandağ Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesini gezdiler ve birlikte dualar ettiler. Çocuklar daha sonra yine Samandağ’a bağlı Vakıflı Köyüne giderek Vakıflı Ermeni Kilisesini ziyaret ettiler. Burada da dualar eden ve mum yakan çocuklar kilise hakkında bilgiler aldıktan sonra Çevlik Sahilinde gezerek Çocuk Parkında oyunlar oynadılar.

Samandağ Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi Salonunda da oyunlara eşlik eden Samandağlı ve Antakyalı Çocuklar, Samandağlı Bayanların hazırladığı ikramları da afiyetle yediler.

Çocuklara Samandağ Gezisi boyunca Antakya Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Doğum ile Pavlus Orduluoğlu ve Samandağ Ortodoks Kilisesi Pederleri Trifon Yumurta ile Dimyan Yakupoğlu eşlik ettiler.

Samandağ gezisini tertip eden Antakya Kilisesi idarecileri; “Bizleri çok güzel şekilde ağırlayan Kardeş Kilisemiz olan Samandağ Kilisesinin Pederlerine ve yetiştirdikleri güzel kalpli çocuklarımıza, ikramlarda bulunan sevgili annelerimize teşekkür ederiz” diyerek kendilerini ağırlayan Samandağ halkına şükranlarını ilettiler. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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