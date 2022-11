Şarkı yarışmasıyla ünlenen İtalyan rahibe Cristina Scuccia, kiliseyi bıraktı￼

A special feeling on the stage of The World’s Best! Faith is an experience always new and creative with God! ☺️💗👉🏻 https://t.co/UTOIyxBgDk @WorldsBestCBS @ladygaga @JKCorden @DrewBarrymore @FaithHill @RuPaul @CBS #WorldsBestCBS #TWBSisterCristina #LadyGaga #bornthisway #faith pic.twitter.com/xR9SnKlKYc