Şarkı yarışmasıyla ünlenen İtalyan rahibe Cristina Scuccia, kiliseyi bıraktı￼

İtalya’da sekiz sene önce katıldığı şarkı yarışmasıyla ünlenen ‘çılgın rahibe’ Cristina Scuccia, kiliseden ayrıldığını açıkladı. Scuccia “Kalbimin sesini dinlemeyi tercih ettim” dedi; bir kilise kaynağı “Kafası karıştı” iddiasında bulundu.

Artı Gerçek – ‘O Ses İtalya’ yarışmasındaki performansıyla dünya çapında ünlenen ve ‘çılgın rahibe’ olarak anılan Cristina Scuccia, kiliseden ayrıldığını açıkladı. İtalyan televizyonuna başı açık halde, burnunda piercing ve kırmızı pantolon takımıyla çıkan Scuccia, “İnsanların benim hakkımda ne diyeceğini düşünmeden kalbimin sesini dinlemeyi tercih ettim” dedi.

Cristina Scuccia, ‘O Ses İtalya’ yarışmasına 26 yaşında olduğu 2014 yılında katıldı. Jüri üyeleri arkaları dönük halde dinledikleri yarışmacının Alicia Keys’in hit şarkısı ‘No One’ performansından büyülenmiş, arkalarını döndüklerinde ise dini giysileri içinde bir rahibeyi görünce şaşkınlık geçirmişti. Bir jüri üyesi o dönemde, “Birkaç dakika şaşkınlıktan konuşamadım” demişti. Milano’daki bir manastırda rahibe olan Scuccia’nın performansı internette milyonlarca kez izlenmişti.

‘BAKİRE GİBİ’ DEDİĞİ ALBÜMÜ PAPA’YA HEDİYE ETMİŞTİ

Yarışmayı da kazanan Scuccia, sonrasında Madonna’nın ‘Like a Virgin’ (Bir Bakire Gibi) şarkısının bir versiyonunu da içeren bir albüm çıkardı, hatta albümü Papa Francis’e hediye etti. Scuccia’nın yeteneği, Katolik kardinallerin bile övgüsünü aldı.

‘DEĞİŞİM BİR EVRİM İŞARETİDİR’

Bu süreçte ‘çılgın rahibe’ olarak Scuccia’nın kiliseden ayrıldığını açıklaması İtalya’da gündem yarattı. Verissimo isimli talk show’da rahibeliği bıraktığını ve artık İspanya’da garsonluk yaptığını söyleyen Scuccia, “Kalbinizin sesini cesaretle dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Değişim bir evrim işaretidir ama her zaman korkutucudur. çünkü insanın kendisini sorgulamasındansa, kesinliklerine tutunması daha kolaydır” dedi. Scuccia, “Bir doğru veya bir yanlış var mı?” diye sordu.

‘PSİKOLOG YARDIMI ALDIM’

Bugün 34 yaşına olan olan Scuccia, rahibeliği bırakma kararında psikolog yardımı aldığını, bu kararının dini inancını bıraktığı anlamına gelmediğini ve hâlâ müzik kariyeri yapmak istediğini anlattı. “İnsanların benim hakkımda ne diyeceğini düşünmeden kalbimin sesini dinlemeyi tercih ettim” diyerek, “Gözümü kararttım ve psikoloğuma da hep söylediğim gibi, köprünün altında son bulmaktan endişeliydim” ifadelerini kullandı.

KİLİSE KAYNAĞI ‘KAFASI KARIŞTI’ DEDİ

The Guardian’a konuşan bir kilise kaynağı ise eski rahibenin çok ünlü olması ve bazı eleştiriler de alması nedeniyle “kafasının karıştığını” savundu. Kaynak, “Ayrılmak onun kendi kararıydı. Televizyonda bu kadar çok görününce belki pusulanızı biraz kaybediyorsunuz. Gençti ve çok baskı altındaydı” iddiasında bulundu. (DIŞ HABERLER)

https://artigercek.com/dunya/sarki-yarismasiyla-unlenen-italyan-rahibe-kiliseyi-birakti-230262h