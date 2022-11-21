Paşinyan ile Macron Azerbaycan’ın saldırılarını görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tunus’un Cerbe kentinde düzenlenen Uluslararası Frankofoni Örgütü 18’inci zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Muhataplar, Ermenistan’ın Uluslararası Frankofoni Örgütü başkanlığını büyük takdirle karşıladılar ve Tunus’ta düzenlenen zirve çerçevesinde gerçekleşen tartışmalara değindiler. Örgütün öncelikleri ve gelecek planları ile ilgili sorular ele alındı.

Başbakan Paşinyan, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan’ın egemen topraklarından derhal çekilmesi için Azerbaycan saldırganlığının sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan ve Fransa liderleri, Ermenistan-Fransa ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüştüler.

Ermenistan Kamu Radyosu