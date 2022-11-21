Kanye West Twitter’a döndü, ilk paylaşımıyla tepki topladı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in Twitter hesabı Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim’de kapatılmıştı. Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından sonra ünlü rapçinin hesabı yeniden açıldı.

Ünlü rapçi’nin ilk tweet’i, “Test, test. Twitter’ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum” oldu.

Hesabının geri döndüğünü doğruladıktan sonraysa “Şalom” yazdı ve platformdan uzaklaştırılmasına sebep olan Yahudi karşıtı açıklamalarına referans verdi.

Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

İbranicede barış, uyum, bütünlük, refah ve huzur anlamlarına gelen “şalom” ifadesi, Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre; bu tweet’iyle geçen ay aldığı sert tepkilere rağmen tavırlarını değiştirmeyeceğine dair bir ipucu veren West, pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Birisi “Bu bir espri mi? Sadece çok rezil” yazarken bir başkası da “Bu komik değil, Yahudi düşmanı. Git buradan. Tüm evren senden nefret ediyor” diyerek tepki verdi.

Başka bir kullanıcı da “Nefrete dair hiçbir şey komik değil” yazarak tepkisini gösterdi.

2024’TE BAŞKANLIĞA ADAY

West’in Twitter hesabının açılmasıyla birlikte yaşanan bir diğer gelişme de ünlü rapçinin 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurması oldu.

Dün paylaşılan bir videoda West, seçim kampanyasında daha önce Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene’in yanında staj yapan ve aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos’la çalışacağını söyledi.

Yiannopoulos’la ofisine girerken üçüncü bir kişinin çektiği videoya konuşan West, “İşte Milo, kampanyamda çalışıyor” dedi.

Kameramanın “Aday mı olacaksın yani?” sorusuna West şu cevabı verdi:

“Evet. Çok basit, kimse bana ‘Şunu söylemelisin, bunu söyleyemezsin’ diyemez, anlıyor musun? Biz geleceğe ilerliyoruz.”

İlk olarak PatriotTakes hesabının paylaştığı video “telif hakları nedeniyle” kaldırılmış gözükse de görüntüler Twitter’da hızla yayıldı.

Cumhuriyet Gazetesi