Ermenistan’da M.Ö. 7. yüzyıla ait arkeolojik keşif

“Kızıl Tepe” antik alanında bu yıl gerçekleştirilen kazılar, sadece Ermenistan’da değil, tüm Ortadoğu’da arkeoloji çalışmaları için son derece önemli sonuçlar kaydetti.

Ermenistan-Avusturya arkeoloji grubu eşbaşkanı “Armenpress”e verdiği demeçte “Erebuni”Müzesi Müdürü Mikael Badalyan, kazılar sonucunda M.Ö. 7. yüzyıla ait bir yapının açılışı yapıldığını açıkladı.

Badalyan, “Bu, II. Rusa dönemidir. En az 17 metreye 50 metre, alt yapısıyla birlikte anıtsal bir yapı gözler önüne seriliyor. Tabii yine de bir kısmını kazdık, bunun sonucunda kaldırım taşlarıyla 11 yuvarlak sütun ankrajları, anıtsal duvarlar açıldı” dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu