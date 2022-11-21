Ermenistan 2. uydusunu fırlatmayı planlıyor

Fırlatılan ilk Ermeni uydusuna ek olarak Ermenistan, Ermeni üretimi olabilecek ikinci uyduyu da fırlatmayı düşünüyor.

Ülkedeki uydu inşaatının geliştirilmesine ilişkin soruyu değinen Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayii Bakan Yardımcısı Avet Poghosyan, ” Uzay programları uzun vadeli planlamanın sonucudur. İlk uydunun lansmanı bize eşi görülmemiş bir hızla geldi. Ancak bu süre zarfında biriken potansiyel ve başarılar, ikinci devlet uydusunun organizasyonuna ve tasarımına çok hızlı geçeceğimiz gerçeğinden bahsetmemize izin veriyor. İlk uydudan sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda hem tasarımının hem de büyük olasılıkla entegrasyonun önemli bir kısmının Ermenistan’da yapılacak olmasıyla önemli ölçüde farklılık gösterecek. Sadece ikinci Ermeni uydusu değil, aynı zamanda Ermeni üretiminin ilk uydusu olacak.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu