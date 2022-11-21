Ermeni toplumu 10 vakıfta seçim için sandık başına gitti

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda sandık başına giden seçmenler, toplam 10 vakfın yeni yönetim kurullarını belirlemek üzere oy kullandı. 2. Bölge’de Beşiktaş Surp Asdvadzadzin, Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvadzadzin, Feriköy Surp Vartanants, Kuruçeşme Yerevman Surp Haç, Gedikpaşa Surp Hovannes, Hasköy Surp Istepanos, Eyüp Surp Yeğya, Boyacıköy Surp Yeris Mangants kiliseleri için seçim yapıldı. 3. Bölge’de Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni ve Yeşilköy Surp Istepanos kiliseleri için yönetim kurulları seçimi yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Bölge için Feriköy Merametçiyan Okulu, Samatya Sahakyan Okulu, Karagözyan Okulu ve Kuruçeşme Vakıf Salonu; 3. Bölge için de Yeşilköy Okulu nda ve Dadyan Okulu’nda sandıklar kuruldu.

Bu Pazar, Beşiktaş, Bakırköy, Yeşilköy ve Yeniköy için iki liste yarıştı. Feriköy, Kuruçeşme, Gedikpaşa, Hasköy, Eyüp, Boyacıköy yönetimleri için tek liste seçime girdi.

Kimi sandıklarda özellikle Feriköy’de kuyruklar oluştu. 2. Bölge için toplam 2.933 seçmen oy kullandı. Bakırköy ve Yeşiköy için de oy kullananların sayısı toplam 6.000’i geçti. 3. Bölge; K.Çekmece, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi semtleri de kapsıyor.

Bakırköy’de 3.500, Yeşilköy’de ise 2.500’ün üzerinde katılım var.

Seçimlerde Beyoğlu’nda ikamet eden bir grup oy kullanamadı. 20-25 kişiden oluşan grup, seçmen listelerinde isimlerinin çıkmaması nedeniyle oy kullanmadı. 2. Bölge Ortak Seçim Tertip Heyeti, “Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı, seçmen listesini Ortak Seçim Tertip Heyeti’ne teslim etmediği için söz konusu seçmenler oy kullanamıyor” açıklaması yaptı.

Avrupa ve Anadolu Yakası için seçimler önümüzdeki haftalarda sürecek.

Ermenistan Kamu Radyosu