ԹԱԹՈՒԼ Ծ. ՎՐԴ. ԱՆՈՒՇԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ / BAŞRAHİP TATUL ANUŞYAN ANILDI

Հոգելոյս Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան մահուան տարելիցին առթիւ 20 Նոյեմբեր 2022, Կիրակի, ժամը 15.00-ին յիշատակուեցաւ Շիշլիի գերեզմանատան շիրիմին շուրջ։

Ինչպէս ծանօթ է, հոգելոյս Հայր Սուրբը, հոգեւորական ձեռնադրուելէ մինչեւ վերջին շունչը իր շնորհքները ի սպաս դրած էր Պատրիարքական Աթոռոյ, զանազան պաշտօններու վրայ ծառայած էր թէ Պատրիարքարանի երդիքին տակ եւ թէ հովուական ու քարոզչական պաշտօններու վրայ եւ յետ երկարատեւ հիւանդութեան, տարի մը առաջ իր հոգին աւանդած էր Երկնաւոր Հօր ձեռքերուն մէջ։

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը նախագահեց հոգեհանգստեան կարգին, որուն մասնակցեցան Պատրիարքական Աթոռոյս միաբաններ՝ Գերպ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան, Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան, Հոգշ. Տ. Գասպար Աբղ. Կարապետեան, քահանայ հայրեր, լուսահոգի Հայր Սուրբին ընտանեկան պարագաները, ինչպէս նաեւ հաւատացեալ ժողովուրդի բազմութիւն մը։

Արարողութեան երգեցողութիւնները կատարեցին Ֆերիգիւղի Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի անդամներ։

Քահանայաթաղի մաշտոցի կանոններու համաձայն կատարուած արարողութեան աւարտին, կատարուեցաւ շիրիմի կնքման կարգը։

Հանգիստ՝ հոգւոյն։

Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի։

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Müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan vefatının birinci yıl dönümünde, 20 Kasım 2022, Pazar, saat 15.00’te, Şişli Ermeni mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Bilindiği gibi, Hayr Surp rahip takdis edildikten son nefesine kadar çeşitli görevlerde, Patrikhane çatısı altında cemaatine hizmet etmiştir. Uzun süren amansız bir hastalıktan sonra, bir yıl önce vefat etmiş ve ruhunu Göksel Baba’nın ellerine teslim etmiştir.

Patrik Sahak II Hazretleri’nin riyaset ettiği törene rahipler topluluğu üyelerinden Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Hovagim Seropyan, Rahip Kasbar Garabedyan, pederler, merhumun ailesi ve cemaatimiz üyelerinden kalabalık bir topluluk katıldı.

İlahiler Feriköy Kilisesi Vartanants Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

Kilise geleneklerine göre edilen duaların sonunda mezar mezar Kutsal Haç işareti ile ve dualrla sembolik olarak mühürlendi.

Tanrı ruhunu aydınlatsın ve onu ebedi göksel taçlara layık etsin.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad