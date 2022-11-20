Türkiye-Ermenistan maçı ne zaman? Milli maç ne zaman yapılacak?￼

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde D Grubu’nda yer aldı. Millilerin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak. Öte yandan pek çok futbolsever de Türkiye-Ermenistan maçı tarihine odaklandı. Peki, Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye Milli Futbol Takımı’nın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu’nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023’te başlayıp 21 Kasım 2023’te sona erecek. İşte, Ermenistan-Türkiye maçı için belirlenen tarih…
2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek Türkiye A Milli Takımı’nın fikstürü belli oldu. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, ardından 28 Mart’ta Hırvatistan’ı ağırlayacak. Milli takım, 16 Haziran’da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran’da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak
2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maç programı şu şekilde:
25.03.2023 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 Letonya-Türkiye
19.06.2023 Türkiye-Galler
08.09.2023 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 Türkiye-Letonya
21.11.2023 Galler-Türkiye
https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/galeri-turkiye-ermenistan-maci-ne-zaman-milli-mac-ne-zaman-yapilacak-42174113/3
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