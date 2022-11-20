Seçimlerin galiplerinden sıcağı sıcağına değerlendirmeler￼

Ermeni toplumu bugün 10 vakıfta yeni yönetim kurullarını belirlemek için sandık başına gitti. Bakırköy, Yeşilköy, Beşiktaş ve Yeniköy’de mevcut yönetimlerin ağırlıkta olduğu listeler seçimi kazandı. Diğer altı vakıfta ise tek liste ile seçime gidildi. Heyecanlı bir yarışın ardından kazanan adaylar Agos’a değerlendirmelerde bulundu.

İŞHAN ERDİNÇ-MİRAN MANUKYAN

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Vakfı’nda seçimi mevcut yönetimin ağırlıkta olduğu Mavi Liste kazandı. Mavi Liste’den Mari Yancı Agos’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



“Ekip olarak çok mutluyuz bir aylık yoğun bir çalışmanın ardından aldığımız sonuç gerçekten bizi mutlu etti. Dadyan kazandı, cemaatimiz kazandı. Umarım çok daha güzel şeyler olucak. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız, hep beraber yürüyeceğiz bu yolda. Yarıştığımız karşı listedeki arkadaşlarımız da bizle çalışabilirler, çünkü ben birlikte güçlü olabileceğimizi düşünüyorum.

Göreve geldikten sonra ilk yapmak istediğimiz şey okulumuzdaki eğitim kalitesini yükseltmek. Bizim vakfımızın temelde en önemli ana kalemi okulumuzdur, okulumuzun çok, çok daha iyi bir eğitim seviyesine geçirmek için arkadaşlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimizin yolu açık olsun.”

Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı seçimini mevcut başkan Habib Özfuruncu ve yönetimden isimlerin de bulunduğu Beyaz Liste kazandı.

Agos’a konuşan Özfuruncu, “Bundan sonra üç misli fazla çalışacağız. Cemaate hayırlı olsun. Verilen sözler tutulacak” dedi.

Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı seçimini de mevcut yöneticilerin ağırlıkta olduğu Mavi Liste kazandı.

Mavi Liste’den Garabet Varjabetoğlu, Agos’a yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçtiklerini fakat kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Seçim kampanyalarında kimseyi incitmediklerini söyleyen Varjabetoğlu, ‘Gelişim’in galip geldiğini ve verilen sözleri tutmak istediklerini söyledi.

Yeniköy Turuncu Liste

Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı seçimini de mevcut Başkan Garbis Kalaycıyan’ın yer aldığı Turuncu Liste kazandı.

Agos’a konuşan Kalaycıyan, kurdukları yeni kadro ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Seçim sürecinde verdikleri sözlerine arkasında olduklarını söyleyen Kalaycıyan, “Amacımız, vakfı düzgün ve temiz bir şekilde bir sonraki yönetime bırakmak” diye konuştu.

(Seçim sonuçları için bkz: 10 Vakıfta Seçim: Bakırköy’de Mavi, Yeşilköy’de Beyaz, Beşiktaş’ta Mavi, Yeniköy’de Turuncu Liste kazandı)