Menendez’e soruşturma!

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD’li Demokrat Senatör Bob Menendez ve Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanian federal soruşturma altında.

Federal soruşturma, Nadine Arslanian’ın üçüncü kişilerden ve lobilerden aldığı kayıt dışı hediye ve hizmetler karşılığında eşinin siyasi kararlarını etkilediği iddiaları temelinde yürütülüyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, suçlamayla ilgili belgeler 2019’a kadar uzanıyor.

Nadine Arslanian ile Bob Menendez 2020 yılında evlenmişti. Ermeni Amerikalı Nadine Arslanian, Kongre’de kabul edilen Ermeni Soykırımını Tanıma Yasası’nın mimarı Bob Menendez’in dış politika kararlarını etkileyen biri olarak biliniyor.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/menendeze-sorusturma-6859931