FERİKÖY KİLİSESİ’NDE “HİSNAGİ PAREGENTAN”

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 20 Kasım 2022, Pazar sabahı, Feriköy’deki S. Vartanants Kilisesi’nde “Hisnagi Paregentan” (Doğuş Yortusu orucu karnavalı) vesilesiyle düzenlenen ayine riyaset etti.

Surp Badarak’ı Peder Şirvan Mürzyan sundu. Kutsal Sofra’ya, Diyakoslar Sayat Çınaryan ve Armenak Kazancıyan, astdiyakos ve okuyucular hizmet ettiler. Törende Rahip Hovagim Seropyan hazır bulundu.

İlahiler, Sibil Arsenyan yönetimindeki Vartanants Korosu tarafından ve Lusi Kahvecioğlu’nun orgla eşiliğiyle seslendirildi.

Tören sonunda Patrik Hazretleri vaaz verdi ve Kutsal Kitap okuma parçası olan “Rab’bin duası”nı (“Hayr Mer”, Göklerdeki Babamız) bölümünü anlattı. Öğrenciler, Rab İsa’dan kendilerine dua etmeyi öğretmesini istediğinde, O “Göklerdeki Babamız” duasını söyledi. Patrik Hazretleri, Göklerdeki Babamız duasının okuduktan sonra, duanın ve dua etmenin önemini anlattı. Duanın Tanrı ile yakın bir ilişkinin sonucu olduğunu vurguladı. Dua sadece Tanrı’dan bir şeyler istemek için değildir. Bir kişi Tanrı’yı sever ve sözlerini tutarsa, Tanrı o insanların içinde yaşar. Önemli olan Tanrı’ya yakın olmak, onunla daha fazla vakit geçirmektir. Dua, Tanrı’ya yaklaşmanın ve onunla vakit geçirmenin yeridir. Tanrı’ya yakın olduğumuzda, onun varlığından asla şüphe duymayız. Her imanlı Tanrı’ya yaklaşmaya çalıştığında, Tanrı “Yaramaz Oğul” meselindeki gibi oğlunu karşılamak için baba sevgisiyle öne çıkacaktır. Bu şekilde yakınlık gösterecek ve inanan, kendini Yaratan’dan emin olacaktır.

Vaazın sonunda Patrik Hazretleri, müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın hayatı ve yaptıklarını anlattı. Hayr Surp’un son nefesine kadar örnek bir insan ve örnek bir din adamı olduğunu, vaiz olduğunu ve ruhunu inançla Göksel Baba’nın ellerine bıraktığını dile getirdi. Bir kez daha aile üyelerine ve tüm dostlarına başsağlığı diledi.

Vaazın ardından, müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan ve inananların ruhlarının esenliği için dualar edildi.

Tören internette canlı olarak yayınlandı (https://www.facebook.com/TRHayBad/videos/1124735584815258).

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Tören sonunda kilisenin Şirinoğlu salonunda müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın anısına sevgi yemeği verildi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad