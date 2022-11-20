Amasra’ya gelen Rus Turistlerin Kurtuluş Savaşında Türkiye’ye verdikleri desteği görüyorlar￼

ALİ FAİK ATAY

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan 9. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılan Şapel(Küçük Kilise) daha sonraları, Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı fethinden sonra Şapel mescidi olarak kullanılan bina yıkılmak üzere iken 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilip ayakta kalması sağlandı.

2005 yılından itibaren Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı olarak çeşitli etkinliklerde kullanılan Şapel 2021 yılında yapılan proje ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından görülmesini sağlamak amacıyla Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Milli Mücadelede Karadeniz Donanması Sergisi açılarak, Milli Mücadelede görev alan gemi ve deniz uçakların maketleri ve Karadeniz Donanmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına verdiği destek çeşitli bilgilerle gelenlere sunuluyor. Ayrıca bu sergide Rusların Milli Mücadele de Türk halkına hibe ve satın alma yolu ile verdiği destek anlatılırken, 2022 yılından itibaren deniz yolu ile Amasra ilçesine gelen turistlerin görmesi hedefleniyor.

9. yüzyılda Bizanslar tarafından Şapel olarak yapılan, 1968 yılı depreminde bir kısmı yıkılan, 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli faaliyetler için kullanılmak üzere restore edilen Şapel 2021 yılında Bartın İl Kültür ve Turizm müdürlüğünün Bakanlık oluru ile “Milli Mücadelede Karadeniz Donanması” sergisi ile Milli Mücadelede Amasra ilçesinin önemli bir Deniz Üs Komutanlığı olduğunu, bu komutanlıkta 300’e yakın görev yapan askerleri hatırlatmak ve gençlere kurtuluş savaşı sırasında Bahriyelerin ve Deniz Havacılarının yaptıklarını görsellerle anlatılıyor.

BATI KARADENİZ DE BAHRİYE ÜS KOMUTANLIĞININ EV SAHİPLİĞİNİ YAPTI

Rusya’dan para ve hibe yolu ile gelen silah ve mühimmatların korunması ve Anadolu’ya gönderilmesi için Karadeniz kıyılarına Bahriye üs komutanlıkların kurulduğunu belirten şube müdürü ve müzenin kurulmasını sağlayan Hasan Kerim Şenyurt” Ünlü tarihçi Necdet Sakaoğlu hocamızın kitaplarını incelerken, Kurtuluş savaşında ordumuzun ihtiyacı olan silah ve mühimmatların Rusya’dan bazılarının hibe bazıların ise para karşılığı alındığını bunlarında korunması ve Anadolu’ya dağıtılması için Karadeniz Bölgesinin çeşitli yerlerine Bahriye Üs Komutanlıkları kurulduğu Batı Karadeniz Bölgesi için ise Amasra ilçesinde kurulduğunu öğrendim. Amasra üs komutanlığında 300 e yakın asker görev yaptığı belirtiliyor. Sadece askerler değil, görev yapan teknelerde bulunuyordu”

Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu işgal edildiğini ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin Samsun da atıldığını belirterek” 1919 yılında Samsuna çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha sonra Ankara da Büyük Millet Meclisini kurduktan sonra Kurtuluş harekatının başlaması için silah, cephane ve mühimmat gerekiyordu, bunları da temin etmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha önce den düşündüğü Rusya’ya TBMM aracılığı ile başvuruldu. Özellikle alınan silah ve mühimmatların Rus limanlarından Anadolu’ya ulaştırılması için en önemli yer Karadeniz Limanları idi, bunun için bir nakliye donanması kurulması gerekiyordu. Genel Tarihi kaynaklara göre bilinen Anadolu Donanmasının bel kemiğini Karadeniz Donanması oluşturur”

Bu serginin adını buradan aldığını belirten Şenyurt”Karadeniz Donanmasının önemini anlatmak için “Milli Mücadelede Karadeniz Donanması” ismini verdik sergimize. Karadeniz Donanması 30 adet tekneden oluşuyordu, bu donanma bildiğimiz bir donam değildi, bunların içinde anca 4 tanesi savaş gemisi statüsünde idi diğerler, yelkenliler, tekneler, motorlu tekneler, Gazal ve Alemdar isimli römorkörler idi. Gazal Römörkörünü burada sergilerken, Alemdar ise Karadeniz Ereğli’de sergileniyor.

KARADENİZ DONAMMASI ASKERİMİZİN SİLAHLARINI TAŞIDI

Kurtuluş savaşında mücadele eden askerlerimizin silahlarını ulaştırılması Karadeniz Donanması sayesinde olduğunu belirten Şenyurt” Rusya da çoğu hibe yolu ve bir kısmı para ile alınan, top, tüfek, mitralyözler, cephaneler Kurtuluş savaşında mücadele eden askerlerimize Karadeniz Nakliye Donanmasında görev alan 30 tekne ve bu teknelerde görev alan Bahriyelerimiz, Deniz Havacılarımız sayesinde ulaştırılmıştır. Karadeniz Donanması Anadolu’ya 220 Bin ton silah taşınmıştır. Kurtuluş Savaşında kahramanca, fedakârca mücadele eden askerlerimizin en önemli beklentisi karkını doyuracak kuru bir ekmek, tüfeğine koyacak bir mermisiydi. Bu Karadenizden yapılan nakliye sayesinde idi.

GAZAL TEKNESİ MİLLİ MÜCADELE GÖREV ALAN ÖNEMLİ BİR TEKNE

Gazal isimli teknenin kitapda adı geçtiğini belirten Şenyurt “Gazal teknesini çeşitli kaynaklardan araştırdığımızda Amasra Üs Komutanlığına Gazal ile birlikte 7 teknenin daha bağlı olarak görev yaptığını ve TBMM deki kayıtlarda ise Amasra Üs Komutanlığını çok önemli bir komutanlık olduğu berlirtiliyor. Amasra’nın bütün Karadeniz’den sorumlu olan bir üs olduğunu öğrendik”

Amacımız hem milli mücadelede görev alan denizcilerimizi ve deniz havacıları anmak, hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Şenyurt “Milli Mücadelemizde hem ilçemizin verdiği önemi ve desteği, hem de Karadeniz bölgesinden sorumlu bir üs komutanlığında görev yapan denizcilerimizi, deniz havacılarımızı hatırlatmak, onları gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için Şapelde böyle bir serginin açılmasını düşündük ve hayata geçirdik. Sergimiz 20221 yılı 30 Ağustos tarihinde halkımız ve protokolün büyük katılımı ile kapılarını açtık”

Sergide görev yapan teknelerin maketleri ve bilgileri ile komutanların bilgilerinin olduğunu belirten Şenyurt” Sergimize başta Bakanlığımız, Deniz Komutanlığı, Ereğli Deniz Ticaret Odası, İlçe Kaymakamlığının ve İl Müdürlüğümüzün destekleri ile açılan bu sergideNusret Mayın Gemisi, Bandırma Vapurunun yanı sıra silah ve mühimmat taşıyan tekneleri ile sergimizin önemli materyaları olan 2 adet maketimiz bulunuyor. Bunlardan biri 120 cm uzunluğunda Gazal Teknesi ile yine Amasra Bahri Tayyare istasyonunda görev yapan Alman malı deniz tayyaresinin maketlerini sergiliyoruz. Gazel teknesi aslında bir römorkör olmasına rağmen 3 yıl boyunca gece gündüz Rusya’dan cephane taşıyan önemli bir teknedir. Bunun yanında çeşitli bilgilerin olduğu panolar bulunmaktadır. Ayrıca Amasra Bahri Tayyare İstasyonunda görev yapan Alman yapımı bir deniz keşif uçağının maketi de yer almaktadır.”

BAHRİ TAYYARE İSTASYONU İLK AMASRA’DA KURULDU

Ayrıca Birinci Dünya Savaşında Almanya’nın verdiği silahlı deniz keşif uçakları kaçırılarak 1921 yılında Amasra da kuruluna Bahri Tayyare İstasyonunda tamir ve bakımları yapılarak, Karadeniz Donanmasının güvenliğini sağlamak, keşif uçuşları yaparak düşman gemilerinin durumlarınının ve rotası hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla kullanılarak, Karadeniz Donanmasının güvenli bir şekilde görev yapmasını sağlamıştır

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hasan Kerim Şentürk Sakarya’da, Dumlupınar’da, 30 Ağustos da mücadele eden kahraman askerlerimize Karadeniz Donanmasının verdiği desteği hem gençlerimize ,gelen ziyaretçilerimize anlatmak hem de Tarihimize ışık tutması için bu sergiyi açtık. Ayrıca Milli Mücadele de Amasra ilçesinin verdiği desteği küçük kesit olarak anlatılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

AMASRA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Amasra ilçesine yılda yaklaşık yılda 500 bin yerli ve yabancı turist geliyor , bunun yüzde 90 nu yerli turist. 2022 yılında Rus limanlarından hafta 1 kere kruvaziyer gemi ile yüzlerce Rus turist ilçemize geliyor, bu sergimizi tur programlarına dahil edilip gezdirilirse hem ilçemizin yabancı turist potansiyelinin artmasına hem de Rusların Milli Mücadele de ülkemize verdikleri destek anlatılmış olunacak. Ayrıca okul gezilerinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu sergiyi gezdirilirse, nasıl bir Milli Mücadele sergileyerek Kurtuluş savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu anlatılmış olunacak ve geçmişlerde imkansızlıklarla neler başarıldığını belgelerle görme imkanı sağlanmış olunacaktır.

https://www.sabah.com.tr/turizm/2022/11/20/amasraya-gelen-rus-turistlerin-kurtulus-savasinda-turkiyeye-verdikleri-destegi-goruyorlar