SEVGİLİ MURAT ÖZKAN’DAN AÇIKLAMA

Bu sütunda dün yayımlanan yazımızı, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul, zurna az, diyerek bitirmiştik. O noktaya devamen günün ilerleyen saatlerinde, bir ‘anlayan’ bizimle temasa geçme inceliği sergiledi. İstanbul 3. Bölge Seçim Tertip Heyeti Başkanı Murat Özkan’dan bir telefon aldık.

Gazetecilik mesleğinin en nahoş yanı, kişisel ilişkinizin çok iyi olduğu insanlarla, ilkesel konular ya da toplumsal yaşamdaki konumları nedeniyle zaman zaman karşı karşıya geliyor olabilmeniz. Söylemeye gerek yok, bu nahoşluk Türkiye Ermeni toplumu gibi daha dar çerçeveler içerisinde daha da katlanıyor.

Sevgili Murat Özkan’la çok köklü bir ilişkimiz var. Bağlarımız, sıralarından geçtiğimiz Mektebi Sultani’ye dayanıyor. Bizim hiyerarşimizde kendisi benim ağabeyim konumunda. Ben de onun kardeşiyim. Neyse biz bu ilişkinin bize sağladığı kolaylıkla dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik; tabii ki sapla samanı karıştırmadan.

Sevgili Murat Özkan’ın dünkü yazımızın ışığında kamuoyu tarafından net olarak bilinmesini istediği konular şöyle: Öncelikle Seçim Tertip Heyetleri resmi duyuruların metinlerini hazırlayıp, seçime gidecek ilgili vakıflara teslim ediyor. O resmi duyuruların hangi mecralarda paylaşılacağı, nerelerde yayımlanmasının tercih edileceği tamamen vakıf yönetim kurulunun inisiyatifinde, zira ödemeler vakıf tarafından yapılıyor. İkinci olarak sevgili Murat Özkan net olarak vurguluyor. Seçim Tertip Heyeti, tabii ki katılımı arttırabilmek adına bu duyuruların her gazetede, her mecrada yayımlanmasından yana, ancak son karar her zaman ödemeleri yapmakla yükümlü olan vakıf yönetim kuruluna kalıyor. Ve son olarak sevgili Murat Özkan Ermenice bağlamında ifade ettiğimiz hassasiyeti paylaştığını da sözlerine ekliyor.

Seçim ortamının sürgiti içerisinde, kendisine ve arkadaşlarına düşen ağır sorumluluğa karşın, bizimle bu açıklamaları paylaşma inceliği ve olgunluğu sergileyen sevgili Murat Özkan’a çok teşekkkür ediyoruz.

http://www.jamanak.com/content/օրակարգի-նիւթերը/19-11-2022-sevgili-murat-özkan’dan-açiklama