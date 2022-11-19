Sapkın ‘koruyucu aile’ tuzağını bozma çabası

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AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Avrupa’nın, Müslüman çocukları ailelerinden alıp Hristiyan eş cinsel çiftlere vermesine karşı mücadele ettiklerini söyledi.

EMRAH ÖZCAN’IN HABERİ

Almanya’da koruyucu aile olarak Hristiyan eş cinsel çifte verilen Müslüman Türk bebeğin, Türkiye’nin girişimleri sonucu bu aileden alınarak Türk koruyucu aileye teslim edilmesinin ardından benzer bir mücadele İsveç’te sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İsveç’te eş cinsel bir çifte evlatlık olarak verilen Müslüman bir ailenin çocuğu 5 yaşındaki Meryem için harekete geçtiklerini söyledi. Usta “Biz çocuğun Türk olabilme ihtimaline yönelik Dışişleri Bakanlığımız ile bir araştırmaya girdik. Türk bir ailenin çocuğu olmadığını fark edince olaya müdahil olamadık. Çocuğun kurtarılması için çaba gösteriyoruz ama hareket alanımız sınırlı. Yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar.

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https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/sapkin-koruyucu-aile-tuzagini-bozma-cabasi-928430