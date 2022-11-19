BEYOĞLU ÜÇ HORAN KİLİSESİ VAKFI SEÇİM SÜRECİNDEKİ TOPLUMDA HUZURSUZLUK YARATAN GELİŞMELER HAKKINDA PATRİKLİK AÇIKLAMASI (19 Kasım 2022)

Cemaatimizin en büyük vakıflarından biri olan Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti’nin toplumumuzu rahatsız eden, huzursuzluk çıkaran ve vicdanları yaralayan kararlarıyla Beyoğlu Vakfı’nın seçimi bir çıkmaza sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Yaklaşık 17.000 seçmenin kayıtlı olduğu 2.Seçim Bölgesinde bulunan 24 Vakıfımız, ortak seçim heyeti ile seçime giderken, Sayın Simon Çekem başkanlığındaki yönetim kurulu kendi seçim heyetini oluşturma kararı almıştır. Bu heyet, seçimdeki katılımı azaltacak, zorlaştıracak ve seçim sonuçlarını şaibeli hale getirecek şu sorunlu adımları atmıştır:

1) Aynı bölgedeki diğer Seçim Tertip Heyetleri, seçimlerde oy kullanımını kolaylaştırmak için en az dört farklı Kilisede seçim sandıkları kurmakta iken, bu Vakıf için tek bir kilisede oy kullanılacağını ilan etmiştir.

2) Her ne kadar yönetmelik çarşaf liste / blok liste tercihini seçim heyetine bırakmışsa da çarşaf listenin bu vakıf seçiminde uygulanabilirliği yoktur.

Çünkü en az 5 aday listenin katılacağı bu seçimde, çarşaf liste en az 70 adaydan oluşacak; seçmenin oy kullanım süreleri uzayacak, oyların tasnifinde suiistimale açık bir ortam meydana gelecektir.

Dolayısı ile böylesine ciddi karmaşaların gölgesinde sağlıklı bir seçimin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bilhassa oy kullanma sürelerinin uzaması, oy verebilen seçmen sayısını çok önemli derecede kısıtlayacaktır. Seçim sonrası büyük bir kaosun oluşacağı konusunda tüm cemaat hemfikirdir.

Patrik Hazretleri, halkımızın bu haklı endişesini ilgili resmi mercilere iletmiş ve hakkaniyetli bir çözüm için yardım talep etmiştir. Bu bağlamda, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy, Vakıflardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile irtibata geçen Patrik Hazretleri durumu izah ederek bu sorunun çözümü için gerekli önlemlerin alınmasını arz etmiştir.

Bu taleplerin en kısa sürede ele alınacağını bildiren yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

Gelinen bu noktada Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyetini de uyarmayı tarihi bir borç biliyoruz. Kendilerinden, sağduyulu halkımız tarafından asla kabul görmeyecek bu kararlarından bir an önce dönerek adil, uygulanabilir ve demokratik bir seçim ortamı yaratacak adımlar atmalarını talep etmekteyiz. Toplumsal barışımızın, birlik ve kardeşliğimizin korunmasında bu Seçim Tertip Heyetine büyük bir sorumluluk düşmektedir.

“Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı’nın çocukları denecek” (Matta 5:9).

Türkiye Ermenileri Patrikliği

Patriklik Sekreteryası

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad