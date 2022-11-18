Türkoloji uzmanı Şükrü Halûk Akalın’a armağan

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Türklük bilimi (Türkoloji) alanında çalışan Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, İstanbul Üniversitesi’nde gördüğü lisans ve lisansüstü öğreniminin ardından ‘Saltukname’ üzerine yaptığı doktora tezi ile akademik hayata atılmış. Çukurova ve Hacettepe üniversitelerinde çalışan Akalın’ın ‘Saltukname’ metni üç cilt olarak 1980’lerin sonunda Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Çalışmalarını sözlükbilimi alanında yoğunlaştıran Akalın, bugüne kadar 14 sözlüğün hazırlanmasında görev almış. Akalın, 2001 yılında atandığı Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini 2012 yılına kadar aralıksız 11 yıl sürdürürken kurumun sözlüklerinin sanal ortama aktarılması ve internette erişime açılması çalışmalarına emek vermiştir. Türk işaret dili alanında da çalışmaları bulunan Akalın’ın bugüne kadar 25 kitabı, çok sayıda bilimsel makalesi, bildirisi yayımlanmıştır.

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Prof. Akalın’ın Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olması dolayısıyla Hacettepe’deki meslektaşlarından Dilek Yalçın Çelik, Emine Yılmaz ve M. Samet Kumanlı’nın editörlüğünde yayımlanan armağan kitapta Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Türkiye’den Türkoloji alanındaki meslektaşlarının 54 makalesi yer alıyor. Akalın’ın akademik yaşam öyküsünü Dr. M. Samet Kumanlı yazmış; yayınlarının listesini ise Sinan Yalçınkaya hazırlamış.

Akçağ tarafından yayımlanan ‘Türklük Bilimi Araştırmaları – Şükrü Halûk Akalın Armağanı’nda Türkoloji çevrelerince tanınmış Türkologların yazıları yer alıyor:

Marek Stachowski, Diyarbakır ağzının ve Kuzey Bulgaristan Türkçesinin ünlüleri (vokalleri) üzerinde duruyor.

Ankara Kitap Fuarı’nın onur konuğu da olan Macar Türkolog Edit Tasnádi makalesinde XIX. yüzyıla ait Besse’nin Türk grameri ile sözlüğünü irdeliyor.

Marija Djindjic, Sırpçadaki Türkçe alıntıların yeni bir kaynağını işliyor.

Dilek Yalçın Çelik, Orhan Kemal’in ‘Ekmek Kavgası’ romanında şehir altkültürünü ve gündelik yaşamı konu ediniyor. Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut’tan iki yeni soylamayı ele alıyor.

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Melek Özyetgin, Çin’de Süryani yazısıyla yazılmış en eskisi 1162 yılına ait Türkçe yazıtlardan örnekler yayımlıyor. XII. yüzyılda İpek Yolu’nda güçlü bir topluluk olarak tarih sahnesine çıkan Öngüt Türkleri konu alan araştırmasında Özyetgin, yazıtlardan birkaçının metnini özgün biçimiyle ve günümüz Türkçesiyle veriyor.

Rus Türkologlar Elena Oganova ve Olga Alekseyeva, 2017-2020 yıllarında Türk basınında manşetlerde kullanılan söz varlığının işlevselliğini ele alıyor.

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TÜRK dili, edebiyatı, kültürü açısından ilgi çekici makaleler içeren ‘Türklük Bilimi Araştırmaları – Şükrü Halûk Akalın Armağanı’ adlı kitabı www.akcag.com.tr adresinden edinebilirsiniz.

Hürriyet Gazetesi