Rusya Dışişleri bakanı Ermenistan yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yerevan’da düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşma Örğütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak için Ermenistanı ziyaret edecek.

Konuyla ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “22-23 Kasım tarihlerinde Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve KGAÖ Güvenlik Konseyleri Sekreterler Komitesi’nin ortak oturumuna katılacak. Etkinlik, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin bir sonraki oturumunun arifesinde Erivan’da gerçekleşecek” ifadelerine yer verildi.

Oturumda, KGAÖ toplu güvenlik bölgesindeki askeri-politik durum ve örgütün faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Oturumda birçok belge yanı sıra nihai bildirinin onaylanması da planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/18/Rusya-Dışişleri-bakanı-Ermenistan/239921