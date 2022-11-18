National Geographic’in yayınladığı en iyi fotoğraflardan ikisi Gyumri’de çekildi

National Geographic, 2022 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı. 132 fotoğrafçı tarafından 2.238.899 foto gönderilirken bunlardan 49’u en iyi olarak seçilmiş. Bunlardan iki tanesi Ermenistan’ın Gyumri şehrinde çekildi.

Gyumri’de çekilmiş fotoğraflar Azerbaycanlı Rena Efendi’ye aittir. O, misafir olarak Gyumrili sürücü Pargev Ğazaryan’ın evine gidip onu ve böcek koleksiyonunu fotoğraf çekti. Rena fotoğraflara eklenmiş notlarında Pargev’in Azerbaycan’da doğduğunu ama iki devletler arasındaki ihtilaf dolayısıyla Ermenistan’a taşındığını anlattı.

Listede 2 Ermeni fotoğrafçının eserleri de vardır. Birisi Tacikistan’da ötesi ise ABD’de çekildi. Ermeni fotoğrafçıdan birisi Anuş Babacanyan diğer ise Saşa Arutyunovadır. Anuş Tacik bir kadını Saşa ise Lincoln Anıtını çektiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/18/National-Geographic-foto-Gyumri/239974