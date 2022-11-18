İsrail, Azerbaycan’ın Tel Aviv’de büyükelçilik açma kararından memnun

İsrail, Azerbaycan Meclisi’nin Tel Aviv kentinde büyükelçilik açma yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın İsrail’de büyükelçilik açma kararı “tarihi” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Bu, Şii çoğunluğu ve Şii hükümeti olan bir ülkenin İsrail’deki ilk büyükelçiliği olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail Başbakanı Yair Lapid’in “Azerbaycan Ulusal Meclisi’nin İsrail’de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşılıyorum.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

“Azerbaycan’ın İsrail’in önemli ortağı ve Müslüman dünyasındaki en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu” vurgulayan Lapid, “Büyükelçilik açma kararı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtıyor. Bu hamle, İsrail hükümetinin İslam dünyasıyla güçlü diplomatik köprüler kurma çabalarının bir sonucudur.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı, karardan ötürü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ederek, “İsrail devletinde ilk kez temsil edilecek olan Azerbaycan halkını” tebrik etti.

Azerbaycan Milli Meclis Genel Kurulunda bugün kabul edilen madde uyarınca, Arnavutluk, Kenya ve İsrail’de büyükelçilikler, Filistin’in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, Azerbaycan neden ilişkileri geliştirme kararı aldı?

İsrail daha önce Azerbaycan’da büyükelçilik açmasına rağmen, Bakü, 2021 yılı temmuz ayında Tel Aviv’de ticaret temsilciliği ve 2022 mart ayında ise turizm ofisi açtı.

İsrail’de seçimin ardından görevi bırakacak Başbsakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, ekim ayında Bakü’ye giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

İsrail ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi Sovyetler Birliği’nin dağılmasına denk gelen 1990’lı yılların başına uzanıyor.

İran ve Azerbaycan arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde Bakü ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gelişmesi bölgedeki dengeler açısından da önem taşıyor.

İsrail, Azerbaycan’ın en önemli silah tedarikçisi

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Merkezi (SIPRI) verilerine göre, İsrail Azerbaycan’a 740 milyon dolar değerinde silah sattı.

Azerbaycan geçen hafta ülkede İran adına casusluk yapıp Türkiye ve İsrail’den satın alınan dronlarla ilgili bilgi toplayan 5 vatandaşını tutuklamıştı.

İran ve Azerbaycan arasındaki gerginlik

Bundan öne de Tahran ve Bakü arasındaki gerginlik yüzünden iki ülke ortak sınırlarına yakın bölgelerde birbirlerine karşılıklı olarak gözdağı vermek amacıyla askeri tatbikatlar düzenledi.

Dağlık Karabağ savaşı sırasında Tahran, Erivan’ın yanında yer alırken, İsrail, Azerbaycan’a önemli stratejik silahlar tedarik etmişti.

İsrail’de kasım ayı başında düzenlenen seçimlerde aşırı sağ partilerle koalisyon kurup yarışı önde bitiren Benyamin Netanyahu’nun başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından da Bakü ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin bölgesel dengeler göz önüne alındığında ışığında gelişerek güçlenmesi bekleniyor.

Euronews