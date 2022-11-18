İran’dan darbe gelebilir mi?

İran bir darbe vurmak amacıyla, gücünü Azerbaycan’a göstermeye karar verdi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin tırmanmasının arka planına karşı Azerbaycan, İran’ın özel servisleri tarafından oluşturulan bir casus ağı ortaya çıkardığını duyurdu.

Mevcut durum göz önüne alındığında bu bir tesadüf mü?

Radar Armenia, konuyu İranolog Garik Misakyan ile görüştü.

Misakyan’a göre, bu açıklama tesadüfî değil.

Bu, Azerbaycan özel servislerinin bildirdiği, ikinci casus grubudur.

Her şeyden önce bu, ilişkilerin bozulduğunun bir göstergesidir ve aynı zamanda İran’ın, Azerbaycan topraklarında özel kuvvetlerinin veya etkisi altındaki ajanlarının aktivasyonuna ciddi bir şekilde başladığını gösteriyor.

İran uzmanına göre, bu ilişkilerin arka planına karşı İran, hem Nahçıvan hem de Azerbaycan’ın ana bölgeleri yönünde, özellikle alevlenen dini sorunlar alanında ve ayrıca ayrılıkçılar ve Talişler, Tatlar ve diğer İran halkları konusunda, oldukça aktif hale geldi ve bu gerçeği saklamıyor.

“Analitik çevrelerde İran’ın çalışmalarını artırması gerektiğine dair konuşuluyor.

Ayrıca İran’da, Azerbaycan’ın yaptığı açıklamaların arka planında, bu ülkeye belli bir darbe indirerek, gücünü gösterme kararı alındı”,- demektedir Misakyan.

Ermenistan Kamu Radyosu