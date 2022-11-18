Dr. Mehmet Öz seçilemedi!-2

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Özgen Acar

Değerli okurlarım!

Yazılarıma yerli yabancı, çeşitli kaynaklardan yanıt niteliğinde, olumlu olumsuz yanıtlar gelir. Son yazıma bazı okurlarımdan gelen yanıtları, bilgilerinize, saygılarımla sunuyorum…

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“Sayın Acar,

Amerikan ara seçimlerini takip ettiğinizi sanıyorum. Bu seçimler sırasında Dr. Öz’ün Mehmet Cengiz Öz olduğu, Türk olduğu, Müslüman olduğu defalarca vurgulandı. Babasının cenazesinde bir imamın arkasında yürürken resmi defalarca gösterildi. Özetle açık şekilde ırkçılık ve ikiyüzlülük yapıldı. Rum ve Ermeni lobileri, aleyhinde çalıştı. Fetterman Yahudi olduğu için Yahudi lobisi onun lehine çalıştı. Dr. Öz çok sevilen bir şahsiyet olmasına rağmen bu sebeplerle seçilemedi.

Ahmet Özgüneş”

Dr. Öz ve Vali Fetterman

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“Sayın Özgen Bey,

Her gün olduğu gibi, Cumhuriyet’i okurken, sizin de Dr. Öz hakkında makalenizi okudum.

Ben de sizin gibi Dr. Öz’ü sever, onunla gurur duyardım. Ta ki dünyanın en haysiyetsiz insanı Trump’ın otoriter olmasına yol açan insana dönüştüğünde yollarımız ayrıldı. Ben Fetterman’ın seçimine para bağışı bile yaptım.

Siz makalenizde şöyle yazmışsınız:

‘Senato seçimine eski ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğinde katılan, Cumhuriyetçi Parti’nin Pensilvanya adayı ünlü Türk vatandaşı Prof. Dr. Mehmet Öz ne yazık ki seçimi az farkla kaybetti!’

Ben bu yorumunuza katılmıyorum. Çünkü, Türkiye’de Erdoğanı istemediğim gibi, Trump’ın yandaşlarını da burada asla ve asla istemiyorum.

İyi günler, sağlıcakla kalın. Mehmet Sarıoğlu Türkel”

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“Sayın Özgen

Uzun süreli bir Cumhuriyet okuyucusu olarak (aralıklı 59 yıl) size bir ‘farklı’ görüş yazmayı gerek gördüm.

1980’de Çapa Tıp Fakültesi’ni eşimle bitirdik. Gene Çapa’da ihtisas yaptık ve askerlik dönüşü UK’ye gittik. İlk Türk kökenli Consultant Paediatrician, oldum, 67 uluslararası yayımlarım, 350’nin üstünde abstract (kuramsal) yayınlarım var. 32 sene sonra döndük ve Göcek tepelerinde yaşıyoruz.

Dr. Öz, özellikle adının, TV’de kullandığı haliyle ‘Dr. Oz’ olarak kullanılmasını istedi. Trump gibi söylediği 10 sözden 9.5’i yalan veya değiştirilmiş olan bir politikacıdan destek almak bir şanssızlıktı. Trump desteklediği adayların kendisine bağlı olacaklarını belirtti. Kızımız SF’de computer science (bilgisayar ilmi) profesörü olduğu için seçimleri yakinen takip ediyoruz ve Trump’ın aşırı sağcı ve yalancı popülist politikaları çöpe atılacak gibi.

Yurtdışında kendisini kabul ettiren Türk doktorları fazla değil, belki bundan sonra genç doktorların sayıları artacak ve hak ettikleri yerleri bulacaklar. Dr. Öz maalesef paraya kul olmuş görüntüsü veriyor. Keşke ilk senelerindeki gibi sadece ‘tıp’la uğraşsaydı. Artık kendisini örnek almaya çalışan genç doktorlar olmayacak.

Hoşçakalın Dr. Bülent Yüksel”

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ABD Başkanı Joe Biden, sözde “Ermeni soykırımını” tanımış, Türkiye karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a, PYD/YPG gibi terör örgütlerine destek vermişti! Dr.Öz’ün Demokrat rakibi John Karl Fetterman, seçimde Ermeni “lobisince” desteklendi…

Eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği Dr. Öz, oyların yüzde 48.1’ini, Fetterman ise yüzde 49.5’ini aldı.

Eyalet valisi Fetterman Tvitter’da, “Pensilvanya’nın bir sonraki ABD senatörü olacağım konusunda Pensilvanya halkıyla bahse girdik ve siz bizi hayal kırıklığına uğratmadınız ve ben de sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Teşekkürler” diye yazdı!

Dr. Öz’ün rakibi Fetterman (1969), 2019’dan beri Pensilvanya valisi olarak hizmet veren Amerikalı politikacıdır. Genellikle ilerici olarak tanımlanan Fetterman, herkes için sağlık hizmetleri, örnek davranışlar sergileyen mahkûmlar için hoşgörü, ABD-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi gibi politikaları desteklemektedir.

Fetterman’ın 2019’da vali yardımcısı olarak ilk görevlerinden biri eyalet çapında marihuana’nın (esrar) nasıl yasal hale getirilebileceğinin yollarını araştırmaktı. Fetterman, Pensilvanya’daki 67 ilçenin tümünü ziyaret etti ve halk ile marihuananın yasallaştırılması hakkında konuştu.

Esrarın yasallaşmasına, topluluğuna desteğini göstermek için Fetterman, ofisinin balkonuna “pride” (gurur) bayrağını ve marihuana yaprağı olan bir bayrağı astı. Fakat vali bayrakları kaldırttı. Fetterman, ofisinin dışında bayrakları sergilemeye devam etti!

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ozgen-acar/dr-mehmet-oz-secilemedi-2-2003841