Sevan Nişanyan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Eğitimi Ne? Seven Nişanyan’ın Kitapları Neler?

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla eleştirilen Sevan Nişanyan, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. Pek çok kez hakkında dava açılan Nişanyan’ın kim olduğu ise merak ediliyor. İzmir Selçuk’ta bulunan Nesin Matematik Köyü‘nün kurulmasını sağlayan yazarın turizm, etimoloji, seyahat gibi alanlarda yayınlanmış birçok kitabı bulunuyor. Peki Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında, nereli, eğitimi ve mesleği ne? Sevan Nişanyan’ın kitapları neler? Detaylar içeriğimizde.

Sevan Nişanyan Kimdir?

Tam ismi Sevan Bedros Nişanyan olan yazar, 21 Aralık 1956 senesinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Nişanyan hem Türk hem de Ermeni’dir. İlkokulu İstanbul’da bulunan Ermeni okullarından biri olan Pangaltı Mıhitaryan Okulu’nda okudu.

Daha sonra, Işık Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitim gördü. Üniversiteyi ise Amerika Birleşik Devletleri‘nde okudu.

ABD’nin meşhur okullarından biri olan Yale Üniversitesi’nde felsefe bölümünü okudu.

Daha sonra, Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye kesin dönüş Nişanyan, Karl Max’ın Grundirisse isimli çalışmasını Türkçe’ye çevirerek yayınladı.

Pek çok dergide ve gazetede makaleleri yayınlandı.

Bir firma kurarak Commodore 64 isimli bilgisayarı Türkiye’ye getirdi ve bir süre o firmanın yöneticilğini yaptı.

Uzun bir dönem bilgisayar programcılığıyla ilgilendi. Daha sonra İngiltere ve Uzak Doğu için çeşitli seyahat kitapları yazdı. 1998 senesinde Türk turizme katkı sağlamak amacıyla Küçük Oteller Kitabı’nı yayımladı.

2004 senesinde İnsan Haklar Derneği tarafından Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’nü aldı. Agos ve Taraf gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Sevan Nişanyan’ın Bazı Eserleri





Yanlış Cumhuriyet / Atatürk ve Kemalizm Üzerine

Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü

Küçük Oteller Kitabı

Ankara‘nın Doğusundaki Türkiye

Meraklısı İçin Karadeniz

Herkesin Bilmediği Olağanüstü Yerler

Mavi Kıyılarda Yeme İçme Sanatı

Kelimebaz-ı

Adını Unutan Ülke

İyimser Zamanlar

Halim ile Salim

Nişanyan Sözlük- Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

https://onedio.com/haber/sevan-nisanyan-kimdir-kac-yasinda-nereli-egitimi-ne-seven-nisanyan-in-kitaplari-neler-1107877