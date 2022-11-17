Serdar Ünsal, ‘Fransa’nin Ermeni Seviciligi Devam Ediyor’

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(TADDEF) Genel Baskan yardimcisi ve basin sözcüsü Serdar Ünsal, Fransa’nin Azerbaycan’a yaptirim karari almasina tepki göstererek, “Cumhurbaskani Macron’un ve Fransa parlamentosunda alinan yaptirim karari Ermeni seviciligiden ve Türk düsmanligindan baska bir sey degildir. Alinan karari kiniyoruz .”dedi.

Ozge Selin

Ünsal, “Ermeniler bahane edilerek alinan yaptirim karari, Fransa’nin adaletsiz ve Türk düsmani oldugunu bir kere daha ortaya koymustur. Fransiz devleti, milletvekilleri gerçek katliami Ermenilerin Azerbaycan topragi olan Karabag’da yaptigini görmüyorlar Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabag’da yazdigi destan, Ermeni diasporasini ve Ermeni sevici, Türk düsmani Fransa’yi rahatsiz etmis olacak ki Azerbaycan’a yaptirim karari almistir. Bu kararin hiçbir hükmü yoktur” seklinde konustu.

Karabag Azerbaycan’dir diyen Ünsal, yaptigi yazili açiklamada “Fransa’nin kararina karsilik Azerbaycan Devletinin de Fransa’ya yönelik yaptirim karari alip iliskileri döndürüp askiya almasi çok iyi bir karardir. Enerji konusunda Fransa’nin ve Avrupa’nin Azerbaycan’a ihtiyaci vardir. Bu nedenle alinan ilgili karar kabul edilebilir degildir. Bu karar Fransa’nin siyasal, kültürel ve akil disi bagnazligini göstererek gerçek yüzünü sergilemis oldu. Dernek olarak Azerbaycan ve Türkiye’den istegimiz etkisiz kinamalar ve demeçlerle degil, ekonomik ve siyasal alanda gerçekten Fransa’nin canini acitacak kararlarin alinmasi gerektigini düsünüyoruz” dedi.

Ünsal, “Fransa’nin, 1830-1962 yillari arasinda milyonlarca Cezayirli Müslüman’i soykirima tabi tutmus olup insanlik suçu islemistir. Ermeniler, 26 Subat 1992’de, Daglik Karabag’da gerçeklestirdikleri Hocali katliaminda 613 çocuk, kadin ve erkekten olusan Azerbaycan Türklerine yönelik hunharca bir toplu katliam gerçeklestirmistir. Ermeniler 1915 -1920 yillari arasinda Dogu Anadolu bölgesinde Özellikle Igdir’da toplu katlamalar yapmistir. Bugün Oba,Hakmehmet,Gedikli köylerinde katliamlarin izi var toplu mezarlar ortaya çikarilmistir. Fransa ve Ermenilerin bu kadar yüzsüz olmalarina anlam vermek mümkün degildir. Bütün Türk dünyasi Özellikle Türkiye ve Azerbaycan Fransiz ve Ermenilerin yaptiklari katliamlari meclislerinde kabul etmelidir. Fransa ve Ermenilere anladiklari dilden cevap vermelidirler” dedi.

https://beyazgazete.com/haber/2022/11/17/serdar-unsal-fransa-nin-ermeni-seviciligi-devam-ediyor-6656705.html