“Ermenistan’ın barış anlaşması teklifini Azerbaycan’a ilettik”￼

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada barış anlaşmasına ilişkin müzakerelere dair son gelişmelere değindi.

Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti barış antlaşmasına ilişkin teklifini Washington’da Azerbaycan tarafına iletmiştir. Azerbaycan’ın tepkisini bekliyoruz. Tepkiler açısından ise belirli gerilim eğilimlerini de görüyoruz ve bu gerilim de belirli olay ve durumlarla ilişkilidir.” ifadelerini kullandı.



Başbakan Paşinyan, Ermenistan’ın tutumunun net olduğunu, Azerbaycan birliklerinin işgal altındaki Ermenistan topraklarından, 11 Mayıs 2021’den önce var olan mevzilere çekilmesi gerektiğini vurguladı.



Paşinyan, “Aslında uluslararası toplum bu tutumumuzu destekliyor. KGAÖ’nun da (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) tutumumuzu savunacağını umuyoruz.” dedi.

ABD, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları 7 Kasım’da Washington’da biraraya gelmişti. Paşinyan, Ermenistan’ın, Ocak 2021’den beri Rusya’nın barış antlaşması önerilerini kabul ettiğini, sadece doğruluk adına bundan bahsetmediğini açıkladı.

Muhalefetin, hükümetin Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklama ve tutumlarının net olmadığı yönündeki eleştirilerine değinen Paşinyan, o değerlendirmeyi 1-1,5 ay önce anlayabileceğini ancak bugün bunu kabul edemeyeceğini söyledi.

Paşinyan, “Konu, Ermenistan hükümetinin Rusya’nın tekliflerine karşı tutumu hakkındaydı. Bu teklifin özü, daha sonra ortaya çıktığı şekliyle, Dağlık Karabağın statüsü meselesini belirsiz bir süre için ertelemekti. Şimdi söyleyebilirim ki hükümet bu anlaşmayı uzun zaman önce kabul etti, Ocak 2021’den beri sadece doğruluk adına bundan bahsetmedi.” dedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27794/ermenistan-in-baris-anlasmasi-teklifini-azerbaycan-a-ilettik